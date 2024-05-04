Стане кінцем Путіна: дипломат Брайза сказав, коли Україна піде у контрнаступ

Протягом наступного року Росія не зможе досягти значних територіальних здобутків, а українські військові ставатимуть все сильнішими, заявив Метью Брайза.

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Коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Динаміка війни зміниться з прибуттям додаткової військової допомоги. Є ймовірність, що 2025 року Україна зможе провести контрнаступ. Про це розповів ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в ефірі "Еспресо".

Брайза зазначив, що російські війська мають мінімальний прогрес та повільні темпи, адже Росії знадобився майже рік, щоб просунутися на 16 кілометрів за Бахмут.

"Путін відчуває, що він не може зупинитися зараз, інакше це може стати його кінцем, навіть фізичним. Однак, як уже згадувалося, російському наступу бракує успіху. По суті, прогрес у них мінімальний. Хоча вони й просуваються, але дуже повільними темпами. Їм знадобився майже рік, щоб просунутися лише на 16 кілометрів за Бахмут. Їхня нездатність розпочати успішний наступ без додаткової мобілізації становить значну проблему", - сказав Брайза. відео дня

За його словами, внутрішні проблеми у Путіна, зокрема втеча сотень тисяч чоловіків під час мобілізації, також ускладнюють ситуацію для Росії. Брайза наголосив, що навіть якщо Росія мобілізує додаткові сили, наприклад 100 тисяч військових, вона зіткнеться з браком досвідчених командирів та необхідністю збільшення виробництва артилерійських снарядів.

"Його сили, по суті, перебувають у стані стагнації попри певний прогрес. Залишається сподіватися, що українські війська будуть наполегливо протистояти поточному наступу, і з прибуттям додаткової військової допомоги динаміка зміниться, що дасть Україні певний перепочинок перед наступним ривком", - наголосив він.

Ексрадник держсекретаря США зауважив, що за таких умов Україна може провести контрнаступ у 2025 році. Протягом наступного року Росія не зможе досягти значних територіальних здобутків, а українські військові ставатимуть все сильнішими.

"Зрештою, якщо Україні вдасться атакувати Кримський міст і відрізати шляхи сполучення Росії з Кримом, це повністю змінить підхід Путіна, зокрема його прихильність до безперервних нападів на цивільне населення і воєнних злочинів проти українського населення", - наголосив Брайза.

Хто такий Метью Брайза? Метью Джеймс Брайза (16 лютого 1964) — колишній дипломат США. Останнім його призначенням у дипломатії США була посада посла США в Азербайджані, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ - прогнози і терміни

Нагадаємо, українські війська з американською допомогою зможуть запобігти масштабному наступу окупантів цього літа і стабілізувати лінію фронту. ЗСУ також можуть відновити сили для контрнаступу наприкінці 2024 - початку 2025 року, пише ISW.

Також ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил Олексій Гетьман не виключає можливості, що основними цілями українських сил під час контрнаступу можуть стати Крим і Керченський міст.

Як повідомляв Главред, отримання нового пакета західної військової допомоги дозволить ЗСУ розпочати планування контрнаступальних дій, зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Стабільна підтримка може сприяти плануванню наступальних операцій наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

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