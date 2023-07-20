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Контрнаступ ЗСУ буде важким і довгим - Подоляк

Ангеліна Підвисоцька
20 липня 2023, 00:01 оновлено 20 липня, 00:10
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Бійцям ЗСУ не вдається просуватися швидко через щільне мінування територій.
ВСУ, Подоляк
Контрнаступ ЗСУ буде довгим / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот з відео

Українські військові роблять все, щоб звільнити українські території, але контрнаступ не буде швидким. Звільнення територій буде довгим і важким. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Deutsche Welle.

Він додав, що прогрес йде "повільніше, ніж ми хочемо".

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу", сказав Подоляк.

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Бійцям ЗСУ не вдається просуватися швидко через щільне мінування територій. Також спостерігаються труднощі з поставками зброї. Україна потребує танків, бронетехніки та літаків.

"Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка − 2-3 сотні танків, перш за все. Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті", − сказав Подоляк.

Водночас він стверджує, що кількість наступальних операцій ЗСУ "поступово зростає". На полі бою були задіяні ще не всі бригади.

Контрнаступ ВСУ

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський підтвердив, що швидкий результат контрнаступу неможливий. Генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага - єдність військового керівництва і довіра солдатів один до одного.

США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ в контрнаступі. Українські військові мають зараз тиснути на фронті за допомогою загальновійськового підходу, а літаки не допоможуть через російську ППО, кажуть у США.

Нещодавно стало відомо про те, що окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.

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