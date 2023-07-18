Швидкий результат контрнаступу неможливий: Сирський розкрив результати на фронті

Генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага.

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Олександр Сирський про контрнаступ ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН та 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що незважаючи на те, що всі українці чекають від контрнаступу ЗСУ "швидких результатів", насправді "це не можливо".

"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо", - сказав Сирський в інтерв'ю ВВС.

За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами і оборонними загородженнями, у росіян, за його словами, багато опорних пунктів.

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"Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б", - пояснює військовий.

Але генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", - зазначив він.

Контрнаступ Збройних сил України - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом прес-конференції в Празі.

Президент-диктатор РФ Володимир Путін раптом вирішив прокоментувати контрнаступ ВСУ. В інтерв'ю одному з державних пропагандистських видань Путін заявив, що нібито українська операція не має успіху, а ось його окупанти на полі бою "поводяться героїчно".

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