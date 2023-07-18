Швидкий результат контрнаступу неможливий: Сирський розкрив результати на фронті

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що незважаючи на те, що всі українці чекають від контрнаступу ЗСУ "швидких результатів", насправді "це не можливо".
"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо", - сказав Сирський в інтерв'ю ВВС.
За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами і оборонними загородженнями, у росіян, за його словами, багато опорних пунктів.
"Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б", - пояснює військовий.
Але генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага.
"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", - зазначив він.
Контрнаступ Збройних сил України - що відомо
Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.
"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом прес-конференції в Празі.
Президент-диктатор РФ Володимир Путін раптом вирішив прокоментувати контрнаступ ВСУ. В інтерв'ю одному з державних пропагандистських видань Путін заявив, що нібито українська операція не має успіху, а ось його окупанти на полі бою "поводяться героїчно".
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