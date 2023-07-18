США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ у контрнаступі – WP

Українські військові повинні зараз тиснути на фронті за допомогою загальновійськового підходу, а літаки не допоможуть через російське ППО, вважають у США.

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США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ у контрнаступі/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, US Air Force

У поточному контрнаступі українським військовим не можуть принести ніякої користі західні винищувачі через розгалужену систему протиповітряної оборони країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських офіційних осіб. Зазначається, що офіційні особи Сполучених Штатів в приватних розмовах кажуть, що західні літаки зараз не можуть бути корисними для ЗСУ.

"Йдеться лише про те, щоб продовжувати чинити тиск за допомогою загальновійськового підходу", – сказав американський чиновник.

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Представники США зазначили: вони очікують, що українські військові зможуть пройти мінні поля російських окупантів і наблизиться до основних оборонних рубежів країни-агресорки Росії. При цьому захисники України повинні бути обережними і розраховувати на застосування артилерії, коли вони проходитимуть мінні поля.

У той же час у виданні нагадали слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що західні військові ніколи не спробували б провести масштабну операцію без підтримки з повітря.

"Тому говорити про те, що він (наступ – ред.) повільний або надто швидкий, принаймні смішно чути від тих, хто не має уявлення, що це таке. Вони не знають, що це таке. І не дай Бог їм коли-небудь це відчути", – зазначив Залужний.

Коли Україна отримає західні літаки

Раніше у Держдепі США розкрили ймовірний сценарій передачі Україні винищувачів F-16. Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун не виключив, що передача винищувачів F-16 в Україну – чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників – займе місяці. Чиновник Держдепу звернув увагу на те, що хоча США і не оголошували про плани передати винищувачі Україні, Вашингтон підтримує такі наміри з боку союзників.

Пізніше керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначав, що ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу. За словами адмірала, українські пілоти не зможуть пройти навчання для роботи на винищувачах в такий короткий термін.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів про поставки винищувачів. Він наголосив, що контрнаступ Збройних сил України залежить від того, коли надійдуть літаки, але Україна може тільки здогадуватися про реальні терміни.

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