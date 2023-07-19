Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

Підрозділ Збройних сил України вибили російських окупантів з позицій під Орехово-Василівкою на Бахмутському напрямку, повідомив представник Генштабу Андрій Ковальов.
За його словами, сили РФ відступили з позицій на північний схід від села, а українські бійці ведуть наступальні дії на північ і на південь від Бахмута.
"В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки", - сказав Ковальов.
Разом з тим противник "чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат".
Хто такий Андрій Ковальов
Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України.
Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі: окупантів вибивають зі Старомайорського. Українські воїни продовжують наступальну операцію в Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив представник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.
Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ прорвалися вперед і захопили нові рубежі на двох напрямках. На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Нагадавши, ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку. В ході контрнаступу українські сили скорегували свою стратегію для мінімізації втрат і продовження нанесення ударів по російських силах.
Більше новин: