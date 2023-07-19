Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.

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ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Підрозділ Збройних сил України вибили російських окупантів з позицій під Орехово-Василівкою на Бахмутському напрямку, повідомив представник Генштабу Андрій Ковальов.

За його словами, сили РФ відступили з позицій на північний схід від села, а українські бійці ведуть наступальні дії на північ і на південь від Бахмута.

"В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки", - сказав Ковальов.

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Разом з тим противник "чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат".

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі: окупантів вибивають зі Старомайорського. Українські воїни продовжують наступальну операцію в Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив представник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ прорвалися вперед і захопили нові рубежі на двох напрямках. На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Нагадавши, ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку. В ході контрнаступу українські сили скорегували свою стратегію для мінімізації втрат і продовження нанесення ударів по російських силах.

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