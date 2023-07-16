"Поводяться героїчно": Путін наважився зробити заяву про потужний контрнаступ ЗСУ

Президент-диктатор РФ Володимир Путін раптом вирішив прокоментувати контрнаступ ЗСУ.
В інтерв'ю одному з державних пропагандистських видань Путін заявив, що нібито українська операція не має успіху, а ось його окупанти на полі бою "поводяться героїчно".
"Всі спроби противника прорвати нашу оборону — а це завдання, в тому числі і з використанням стратегічних резервів - вони не увінчалися успіхом за весь час наступу. Противник успіху не має", — щиро вірить Путін.
Далі він розхвалив російських військових, які, на його переконання, на полі бою "поводяться героїчно" і навіть на деяких ділянках "переходять самі наступ, забирають найбільш вигідні позиції, там, висотки і так далі".
Дивіться відео, що заявив Путін про контрнаступ ЗСУ:
Контрнаступ Збройних сил України - що відомо
Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.
"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський.
Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.
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