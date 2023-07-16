УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Поводяться героїчно": Путін наважився зробити заяву про потужний контрнаступ ЗСУ

Марія Тупік
16 липня 2023, 15:34 оновлено 16 липня, 15:40
689
Путін розхвалив російських військових, які, на його переконання, на полі бою "поводяться героїчно".
Володимир Путін, українські військові
Володимир Путін про контрнаступ ЗСУ / скрін , 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу

Президент-диктатор РФ Володимир Путін раптом вирішив прокоментувати контрнаступ ЗСУ.

В інтерв'ю одному з державних пропагандистських видань Путін заявив, що нібито українська операція не має успіху, а ось його окупанти на полі бою "поводяться героїчно".

"Всі спроби противника прорвати нашу оборону — а це завдання, в тому числі і з використанням стратегічних резервів - вони не увінчалися успіхом за весь час наступу. Противник успіху не має", — щиро вірить Путін.

відео дня

Далі він розхвалив російських військових, які, на його переконання, на полі бою "поводяться героїчно" і навіть на деяких ділянках "переходять самі наступ, забирають найбільш вигідні позиції, там, висотки і так далі".

Путін коментує контрнаступ ЗСУ
Путін коментує контрнаступ ЗСУ / скріншот

Дивіться відео, що заявив Путін про контрнаступ ЗСУ:

Контрнаступ Збройних сил України - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський.

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Читайте також:

ЗСУ Володимир Путін контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:58 Україна
Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

15:46 Україна
"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

13:34 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:58

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:54

"Потрібно готуватися зараз": українців чекає зима без світла і тепла - прогноз

16:48

"В надійних руках": 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

16:21

Як за 10 хвилин зробити авокадо стиглим та м'яким: вас здивує цей простий фокус

15:58

Жінки, які мають сильний характер: названі 4 найуспішніших жіночих імен

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:51

"Його дуже бояться": Усик розповів, хто з боксерів найсильніше лякає суперників

15:46

Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

15:34

"Поводяться героїчно": Путін наважився зробити заяву про потужний контрнаступ ЗСУ

15:31

"Пригожин вже убитий": колишній співробітник КДБ висунув несподівану версію

Реклама
15:08

Притягують щастя та успіх: 5 знаків зодіаку, які приречені на везіння

15:01

"Закодуватися надійніше буде": Волочкова заявила, що кидає пити

14:32

Нові розбірки у Шойгу: десантники РФ погрожують бунтом і дезертирством з фронту

14:16

"Як лялька": 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у КиєвіФото

13:58

Мобілізація в Україні: що і для яких українців зміниться з 1 серпня

13:34

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує УкраїніВідео

13:30

ЗСУ проломили оборону РФ на півдні і просунулися вперед на двох напрямках

13:22

Принесуть розлуку та зраду: що категорично не можна дарувати чоловікам

13:15

Легендарна співачка назвала" кровний гріх " Таїсії Повалій перед українцями

13:06

Навіщо 18 липня під поріг будинку потрібно покласти папірець: прикмети і що не можна робити

12:55

Коли чекати бунту в РосіїПогляд

Реклама
12:52

"Не просто помінялися": Дантес висловився про весілля Дорофєєвої і Кацуріна

12:47

ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ

12:20

"Щось відбувається серйозне": до Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow

12:10

Місяць тому заручився з дівчиною: у боях загинув 22-річний воїн ЗСУ з Рівного

11:51

Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі: в Україні попередили про загрозу

11:50

"Нічого не вийде": Маск зганьбився заявою щодо касетних бомб для ЗСУ

11:27

Салат Чайка, який побив всі рекорди: забутий рецепт з СРСР

11:21

У Луганську потужна "бавовна" : над містом стовпи чорного диму

10:54

Частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки - британська розвідка

10:47

Володимир Дантес відверто зізнався, чому не йде воювати на фронт

10:47

ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму: експерт назвав головну умову

10:29

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 липня: щасливчиків всього 5

10:29

Рекордна спека мчить до України: синоптик оголосив про нове небезпечне явище в країні

10:08

Астаф'єва розпекла Потапа за скандальний трек про волонтерів

09:55

Гороскоп на завтра 17 липня 2023: Ракам допоможе Овен, Леви - побалуйте себе

09:47

Як кішка прогнозує погоду: народні прикмети, на які варто звернути увагу

09:41

Потужні вибухи і стрілянина: у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотниківВідео

09:25

Українські воїни "закобзонили" російського полковника-комбрига

08:49

ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку — ISW

08:33

"Вони нам не потрібні": у Зеленського прокоментували "покущення" на Собчак і Симоньян

Реклама
07:49

Мінні поля - найбільша перешкода для контрнаступу - Залужний

06:20

Пару слів про потенціал Південної Кореї в питаннях ВПКПогляд

05:38

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

05:00

Вибухова головоломка: у вас високий рівень IQ, якщо ви можете помітити слово "парк"

04:30

Що робити, якщо на ділянці росте мох: поради, які допоможуть дачникам

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 липня

03:30

Російський політтехнолог спрогнозував, як довго Путін утримає владуВідео

02:50

"Це може статися в серпні": Світан розкрив сценарії звільнення Криму

02:02

Що буде, якщо в бачок унітазу залити оцет - люди так роблять регулярно

01:35

Чи можна сушити сливу з кісточкою: 3 способи приготування чорносливу вдома

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти