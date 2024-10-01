'Компроміси' щодо територій України: у МЗС жорстко відповіли на чутки

Під час обговорень не було навіть натяків ні на які територіальні компроміси, каже Георгій Тихий.

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У МЗС висловилися щодо переговорів із Кремлем / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Міністерстві закордонних справ назвали недостовірною публікацію видання Financial Times про те, що Україна нібито почала відкрито говорити із західними союзниками про поступки країні-агресору РФ для отримання гарантій безпеки.

Як написав представник МЗС Георгій Тихий у Telegram, він був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Нью-Йорку.

"На жодній із них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів з приводу суверенітету і територіальної цілісності України", - український дипломат.

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Водночас речник МЗС України наголошує, що запропонована президентом Володимиром Зеленським "Формула миру" є єдиним реалістичним шляхом до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

За його словами, глава МЗС України всім своїм співрозмовникам наголошував на необхідності дотримання принципу "нічого про Україну без України".

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів просто неправдива, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", - додав Тихий.

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Нагадаємо, як написала Financial Times, українські чиновники нібито стали більш відкритими під час обговорення припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаться на частині української території. Видання стверджує, що новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення і був більш прагматичним під час обговорення можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку".

Раніше повідомлялося про те, що канцлер Олаф Шольц вирішив відновити переговори з Володимиром Путіним. Олаф Шольц може першим із західних лідерів відновити прямий контакт із Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

/ Инфографика: Главред

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