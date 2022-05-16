"Командир і пів батальйону 200-і": переляканий окупант розповів про втрати і збирається тікати в РФ

Переляканий окупант розповів про втрати і збирається тікати в РФ/ ЗСУ

Російський окупант по телефону розповів своєму знайомому з РФ, що він в Україні наче потрапив у пекло або у фільм жахів. За його словами, втрати у російському війську величезні.

Тепер росіянин, який воює на Луганському напрямку, мріє тільки втекти додому і більше не повертатися на військову службу, і тим більше – не їхати воювати в Україну. Відповідну телефонну розмову перехопила й оприлюднила Служба безпеки України.

Загарбник розповідає знайомому, що у них уже згоріли всі машини, з особового складу загинули пів батальйону. У тому числі загинув командир, а сам оповідач ледь вижив. Тепер, за його словами, у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.

"У нас взагалі ж*па... У нас дуже багато 200-х і 300-х... Командира мого вбило. Я сам ледве вибрався звідти, відповідаю. Я, коротше, все… Просто приїду в Алейськ, я служити не буду… Все. Я чесно, я буду звільнятися, ну його. Після того, що я побачив, ні… Знаєш, це жах… відповідаю. Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів!", – розповідає окупант.

При цьому в СБУ нагадали російським окупантам, що ті самі собі вибрали таку долю.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи розбили вщент колону техніки російських окупантів, яка рухалася українськими полями. Влучними ударами її знищили артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, у селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець. 11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости. В результаті удару армія РФ втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки.

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