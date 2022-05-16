Знищено 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки: армія РФ облажалася, форсуючи Сіверський Донець - ISW

Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ.
У селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.
11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки, повідомляє американський аналітичний центр Institute for the Study of War.
Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ, оскільки супутникові знімки показують знищені Російські машини, щільно згрудилися на обох кінцях зруйнованого моста.
У зв'язку з цим росіяни почали критикувати керівництво російських збройних сил за те, що вони не витягують уроків з військового досвіду. Вони також висловили стурбованість тим, що постійне просування російської пропагандистської лінії заважає їм зрозуміти, що насправді відбувається.
читайте такожЧерез дурість командування втратили сотні людей: у NYT розповіли про крах окупантів під Білогорівкою"Знищення мотострілецьких частин також може серйозно підірвати зусилля Росії по оточенню Сєвєродонецька і Лисичанська з півночі", - йдеться в матеріалі.
Окупанти за останню добу не робили спроб наступу в цьому районі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Недалеко від села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є Закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу і постійно зазнають втрат.
Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.
Після провалу операції військ РФ з форсування річки Сіверський Донець ряд російських блогерів запустили хвилю критики керівництва ЗС РФ, в тому числі і міністра оборони Сергія Шойгу.
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