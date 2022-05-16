УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Знищено 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки: армія РФ облажалася, форсуючи Сіверський Донець - ISW

16 травня 2022, 13:15

Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ.

false
Росія втратила 485 військових при спробі здійснити переправу через Сіверський Донець / twitter.com/Blue_Sauron

У селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки, повідомляє американський аналітичний центр Institute for the Study of War.

Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ, оскільки супутникові знімки показують знищені Російські машини, щільно згрудилися на обох кінцях зруйнованого моста.

У зв'язку з цим росіяни почали критикувати керівництво російських збройних сил за те, що вони не витягують уроків з військового досвіду. Вони також висловили стурбованість тим, що постійне просування російської пропагандистської лінії заважає їм зрозуміти, що насправді відбувається.

читайте такожЧерез дурість командування втратили сотні людей: у NYT розповіли про крах окупантів під Білогорівкою"Знищення мотострілецьких частин також може серйозно підірвати зусилля Росії по оточенню Сєвєродонецька і Лисичанська з півночі", - йдеться в матеріалі.

Окупанти за останню добу не робили спроб наступу в цьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Недалеко від села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є Закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу і постійно зазнають втрат.

Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.

Після провалу операції військ РФ з форсування річки Сіверський Донець ряд російських блогерів запустили хвилю критики керівництва ЗС РФ, в тому числі і міністра оборони Сергія Шойгу.

Дивіться Новини Донбасу онлайн:

Читайте також:

viber
війна в Україні Сіверський Донець новини Донбасу
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиціяГороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явищаПід Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явища Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніАнормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в Україні Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способиЯк позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи Це неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипціЦе неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці
Підтримайте Главред

Останні новини

13:30

Рашистів знищили разом з технікою: на Запоріжжі ЗСУ "покришили" десятки окупантів

13:18

Наслідки війни для Росії: як оточення кремлівського фюрера зжере його і себеПогляд

13:15

Знищено 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки: армія РФ облажалася, форсуючи Сіверський Донець - ISWВідео

13:14

Окупанти вдарили по Одещині ракетами зі стратегічної авіації: 4 постраждалих, серед них дитинаФото

13:08

Епічний провал РФ у космосі: Z-супутник може згоріти в атмосфері Землі

Реклама
13:01

Сотню російських танкістів взяли в полон ЗСУ: українські розвідники дістали секретні документиФото

13:00

Гороскоп на завтра, 17 травня 2022: Дівам – заздрість, Рибам – обман, Близнюкам - хороші звістки

12:57

Як Фінляндія і Швеція: у США розкрили сценарій швидкого вступу України до НАТОВідео

12:28

Дружини мобілізованих в "ЛНР" штурмують військову прокуратуру: "врятуйте, це ж ваші люди"Відео

12:20

"Боялася, що вб’ють сина": окупанти жорстоко зґвалтували 2 жінок, чоловіка однієї вбилиВідео

12:16

Ворог отримав по зубах на Сумщині: прикордонники відбили спробу прориву ДРГ РФВідео

12:12

У Мінсоцполітики пояснили, що буде з пенсіями та субсидіями в Україні на час війни

12:01

"Нема діла - нема тіла": Арестович похвалив росіян за підпал військкоматів

11:28

"Почнемо з Бєлгорода!": Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні

11:28

Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів на Донбасі - Sky NewsВідео

11:25

80 днів війни: у чому Україна вже перемогла ПутінаПогляд

11:21

Вишиванка і хліб з сіллю: Собчак показала інтер'єр нового будинку з мозаїкою

10:53

Рашисти ганебно тікають з поля бою: контрнаступ ЗСУ неможливо зупинити - ДенисенкоВідео

10:40

Кіт з Бучі, який пробув у полоні окупантів 80 днів, повернувся до господарів

10:40

Боїться "відповіді" і санкцій: у британській розвідці пояснили, чому Лукашенко не хоче воювати з УкраїноюВідео

Реклама
10:35

"Не можу жити без батьків": на Київщині 12-річний хлопчик розповів про жахи окупації у щоденнику

10:12

Через дурість командування втратили сотні людей: у NYT розповіли про крах окупантів під Білогорівкою

09:35

Глава нацжюрі від України на Євробаченні-2022 виправдався за 0 балів для Польщі

09:33

ЗСУ потужно вдарили артилерією по окупантам на Херсонщині: у росіян помітні втратиВідео

09:16

Коли буде достатньо зброї: ЗСУ підуть в активний контрнаступ в середині літа – АрестовичВідео

09:11

Чому Путіна скоро знесутьПогляд

09:00

"Недолуге рішення журі": Сумська втрутилася в скандал з голосуванням на Євробаченні-2022

08:43

"Нема чого по сіяному їздити": артилеристи ЗСУ яскраво знищили колону окупантівВідео

08:41

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

08:32

Чорнобаївка - 20: ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під ХерсономВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні 16 травня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам – сумнівні знайомства, Рибам-вороги

08:10

"Вже не мачо, а кульгава качка": Гудков розповів, коли усунуть ПутінаВідео

07:59

Глава Пентагону повідомив Резнікову, про що говорив з ШойгуВідео

07:25

Спробує забрати всю Луганщину, кинувши позиції біля Харкова: аналітики США озвучили наступні кроки РФВідео

06:37

"Путін не погоджується": в Міноборони назвали головну проблему у порятунку воїнів з АзовсталіВідео

06:31

Чотири причини, чому Путін не натисне ядерну кнопкуПогляд

05:00

ЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - ЖдановВідео

04:33

Як підготувати рис для смачного та розсипчастого плову: секрет від кулінара

04:06

Роспропаганда в шпагаті: Анастасія Волочкова зізналася в коханні Путіну

03:27

Один крок Путіна запустить Третю світову: РФ і Захід по-різному сприймають призначення ядерної зброїВідео

Реклама
03:07

Не перемогою на Євробаченні: чим найбільше пишається Стефанія Олега ПсюкаВідео

02:55

Якщо у вас немає витяжки: 4 способи позбутися неприємного запаху на кухні

02:23

Князь темряви стане дідусем: молодша донька Оззі Осборна оголосила про вагітність

02:23

Гороскоп Таро на тиждень 16-22 травня: Дівам - грошова удача, Скорпіонам - щасливі моменти

01:55

В Україну йде рекордна для цього сезону спека: де і коли вдарить +32

01:41

Чоловік Ірини Білик, за якого заступалася співачка, анонсував концерт у РосіїВідео

01:32

Які міста України стануть об'єктом номер один для російських агресорів - військовий експертВідео

00:51

Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

"Мурат з України": колишній чоловік замовчуючої війну Ані Лорак підтримує Україну

00:37

Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти