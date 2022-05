Знищено 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки: армія РФ облажалася, форсуючи Сіверський Донець - ISW

Росія втратила 485 військових при спробі здійснити переправу через Сіверський Донець / twitter.com/Blue_Sauron

У селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки, повідомляє американський аналітичний центр Institute for the Study of War.

Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ, оскільки супутникові знімки показують знищені Російські машини, щільно згрудилися на обох кінцях зруйнованого моста.

У зв'язку з цим росіяни почали критикувати керівництво російських збройних сил за те, що вони не витягують уроків з військового досвіду. Вони також висловили стурбованість тим, що постійне просування російської пропагандистської лінії заважає їм зрозуміти, що насправді відбувається.

Знищення мотострілецьких частин також може серйозно підірвати зусилля Росії по оточенню Сєвєродонецька і Лисичанська з півночі", - йдеться в матеріалі.

Окупанти за останню добу не робили спроб наступу в цьому районі.

Окупанти за останню добу не робили спроб наступу в цьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Недалеко від села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є Закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу і постійно зазнають втрат.

Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.

Після провалу операції військ РФ з форсування річки Сіверський Донець ряд російських блогерів запустили хвилю критики керівництва ЗС РФ, в тому числі і міністра оборони Сергія Шойгу.

