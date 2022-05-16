"Нема чого по сіяному їздити": артилеристи ЗСУ яскраво знищили колону окупантів

Артилеристи ЗСУ яскраво знищили колону окупантів/ Скрін з відео, Генштаб ЗСУ

Українські артилеристи розбили вщент техніку російських окупантів, яка рухалася українськими полями.

Влучними ударами її знищили артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому", – зазначили українські воїни.

Бійці додали, що вказали для загарбників єдино правильний напрямок – вслід за російським військовим кораблем, і додали, що "нема чого їздити по-сіяному".

Раніше в американському Інституті вивчення війни зазначали, що Путін, ймовірно, планує анексувати окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Так зване "включення" цих українських територій до складу РФ, згідно з логікою Кремля, означатиме поширення на них доктрини про ядерну зброю, яку Москва пригрозить застосувати для того, щоб не допустити їх звільнення військами України.

Нагадаємо, за словами журналіста Віталія Портникова, у Росії і Заходу різні погляди на застосування тактичної ядерної зброї під час війни. Керівництво РФ може "дати добро" своєму війську на її застосування для того, щоб зламати опір. Проте на Заході застосування будь-якої ядерної зброї вважають злочинним.

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