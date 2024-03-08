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Коли в Україні запрацює новий закон про мобілізацію: в Раді дали відповідь

Юрій Берендій
8 березня 2024, 13:24
В комітеті з питань нацбезпеки і оборони зазначили, що законопроект про мобілазацію зможе повністю запрацювати лише після синхронізації його норм.
Коли в Україні запрацює новий закон про мобілізацію: в Раді дали відповідь
В Раді розповіли, коли запрацює новий закон про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Оновлена версія Закону України про мобілізацію може запрацювати вже через кілька місяців після того, як він набуде чинності. Однак, станом на зараз складно спрогнозувати, коли Верховна Рада зможе проголосувати законопроект в 2 читанні через велику кількість правок. Про це сказав нардеп Єгор Чернєв в інтерв'ю "Українським новинам" відзначивши, щовсього було зареєстровано 4,2 тисячі право до законопроекту про мобілізацію.

За словами Чернєва, потрібно провести обговорення законопроєкту та правок з фракціями. Якщо фракції погодяться відмінити свої правки або зменшити їх кількість, наприклад, до 20, то це може відбутися протягом дня, двох або трьох. Але якщо кожна правка буде обговорюватися окремо, то це може затягнутися на тиждень.

"По-перше, там дуже багато правок, які повторюються, і тому їх можна згрупувати і по одній правці проголосувати або за, або проти, і одразу 200 правок чи 300 правок відкинути. Але знову ж таки, кожен народний депутат має право по своїй правці виступити хвилину і поставити її на голосування. Я сподіваюся, що не по всім чотирьом тисячам", – каже Чернєв.

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Він вказує на те, що різні положення набувають чинності у різний час. Наприклад, є план створення електронного кабінету, який має бути реалізований у найближчі місяці. Важливо враховувати, що в кінцевих положеннях зазначено: протягом 60 днів з дня набрання законом чинності всі повинні оновити свої дані, що можна зробити через електронний кабінет.

"І тому тут прив'язуватися до 60 днів після набрання чинності цим законом досить складно, тому що незрозуміло, коли буде електронний кабінет, щоб просто не було ситуації, за якою людина має виконати закон, але не може це зробити через те, що електронного кабінету немає. Є певна колізія, я думаю, що ми це також будемо ще врегулювати вже у сесійній залі", – пояснив нардеп.

Чернєв підкреслив, що закон набуде чинності після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський. Водночас, важливими факторами є запровадження електронного кабінету, початок мобілізації за новими правилами та розробка підзаконних актів.

"Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, запрацював цей закон і почалася нова, хвиля мобілізації, то це ще два чи три місяці, залежно від того, яка спеціалізація у людини на тренування, і тільки потім ми можемо говорити, що ця людина вже за новим законом про мобілізацію потрапила у війська", – резюмував він.

Чи будуть знижувати призовний вік

Крім того, він відзначив, що Верховна Рада окремо голосувала за законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років, проте цей документ ще не отримав підпису президента. Існують два можливих варіанти подій: або президент підпише цей законопроект, або ця норма буде включена до законопроєкту про мобілізацію і проголосована у рамках цього закону.

"Є погодження всередині Комітету про те, що норма має залишитися – зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Далі вже процедурно, що буде першим підписано, то й вступить в дію", – каже Чернєв.

Він наголосив: є єдина позиція і в Міністерстві оборони, і в ЗСУ, і у Верховній Раді. Останнє слово, останній підпис залишається за Президентом.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація.

Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

У профільному комітеті Ради з питань нацбезпеки і оборони зазначили, що для ухилянтів можуть залишити лише одне обмеження - щодо права на кервування транспорними засобами. Про це заявив член комітету і нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Він додав, що профільний комітет планує рекомендувати Раді розглянути законопроект про мобілізацію в другому читанні.

Водночас, голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомив, що мобілізаційний резерв України на даний момент налічує близько 5 мільйонів осіб, з яких приблизно 2,5 мільйона громадян готові нести військову службу.

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мобілізація війна в Україні
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