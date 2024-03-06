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"Мільйон уже пішов служити": в ЗСУ назвали, скільки чоловіків можуть мобілізувати

Руслана Заклінська
6 березня 2024, 23:40
812 тисяч чоловіків віком від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу, за даними ЗМІ.
'Мільйон уже пішов служити': в ЗСУ назвали, скільки чоловіків можуть мобілізувати
Окупація забрала з мобілізаційного резерву України 570 тисяч чоловіків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів осіб. Приблизно 2,5 мільйона громадян готові нести військову службу. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

"Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас у країні – близько п’яти мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу – понад 2,5 мільйона, нехай навіть два мільйони. Це, між іншим, відповідь тим, хто дуже лементував і репетував, що 500 тисяч (йдеться про необхідну кількість громадян для мобілізації – ред.) – це катастрофа", - розповів Іван Тимочко.

За даними видання Texty, до повномасштабного вторгнення в Україні проживало дещо менше 10,5 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років (без урахування окупованих Криму та Донбасу).

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Водночас окупація забрала з мобілізаційного резерву України 570 тисяч чоловіків - це населення окупованих територій без ВПО. Ще 812 тисяч чоловіків віком від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист у європейських країнах.

"Варто припустити, що серед них більше чоловіків віком 60–64 років, тих, хто на початок війни ще не досяг 18-річного віку, а також тих, хто звільнений від мобілізації. Певна частина з цих мігрантів виїхала з окупації через Росію", - зазначили у виданні.

'Мільйон уже пішов служити': в ЗСУ назвали, скільки чоловіків можуть мобілізувати
Інфографіка: TEXTY.org.ua

Крім цього, із українського мобілізаційного резерву вираховуються люди з інвалідністю, доглядальники, багатодітні, студенти, викладачі, науковці, заброньовані, ув'язнені та хлопці віком 18-26 років.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація.

Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у Комітеті з нацбезпеки і оборони розглядають лише одне обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації - право керування транспортними засобами, заявив це нардеп Федір Веніславський. Це обмеження застосовуватиметься у випадку, якщо особа не виконала умови військкомату або не з'явилася за повісткою.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відтермінування не лише для держслужбовців, а й для інших професій, які є критично важливими для роботи держави і суспільства. Конкретний перелік цих категорій буде затверджений урядом.

Крім цього, українські чоловіки, що перебувають за кордоном, не отримуватимуть повісток, але матимуть можливість скористатися електронним кабінетом для оновлення своїх персональних даних, розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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