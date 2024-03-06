У Раді розповіли, яке покарання придумали для ухильників від мобілізації

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський пояснив, які обмеження у Верховній Раді розглядають для ухильників.

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Обмеження права керування транспортним засобом, каже нардеп Веніславський, саме так у Раді хочуть карати ухильників / колаж Главред, фото УНІАН та Генштаб ЗСУ

У парламентському Комітеті з питань нацбезпеки і оборони наразі серйозно розглядають лише одне обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації - щодо права керування транспортними засобами. Про це заявив член комітету і нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський під час брифінгу в середу, 6 березня.

За його словами, у нардепів була дискусія щодо надання ТЦК і СП (у просторіччі - військкоматів) повноважень у судовому порядку обмежувати права громадян, а саме - право на розпорядження грошовими коштами на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом.

"Депутати дійшли консенсусу на цей момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо людина не виконала умови ТЦК і не з'явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з'явилася за повісткою, яку вона отримала", - сказав Веніславський.

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Хто такий Федір Веніславський? Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 27 лютого, Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, до якого подали 4196 правок. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що 28 лютого розпочали розгляд законодавчих пропозицій, які умовно об'єднали в 17 основних блоків.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України потребують обов'язкової мобілізації щонайменше 250-300 тисяч осіб. Генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначив, що перший етап мобілізації 300 тисяч осіб має відбутися в прискореному порядку.

Крім цього, в Україні спростили правила бронювання співробітників оборонних підприємств. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зазначило, що компаніям, які працюють на потреби армії, запропоновано два варіанти бронювання.

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