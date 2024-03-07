Є всі шанси: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію в 2 читанні

В Раді зазначили, що є достатньо великі шанси на прийняття оновленої версії закону про мобілізацію в першій половині квітня.

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В Раді розповіли, коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Через два тижні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує рекомендувати Раді розглянути законопроект про мобілізацію в другому читанні. Про це повідомив член Комітету Федір Веніславський під час брифінгу. Профільний комітет Верховної Ради ще не сформулював свого висновку щодо законопректу.

Депутат вважає, що профільному комітету знадобиться до двох тижнів, щоб остаточно сформулювати свій висновок щодо законопроєкту. Після цього планується голосування за висновок, яке є обов'язковим для подальшого розгляду законопроєкту в сесійній залі Верховної ради.

"Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив уже у фіналізованому вигляді, у зведеній таблиці, порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця", – підкреслив Веніславський. відео дня

Народний обранець вказав, що через велику кількість поправок і можливість наполягання на їх прийняття в залі кожним нардепом цей процес може зайняти певний час.

Він вважає, що керівництво парламенту повинне узгодити з лідерами депутатських фракцій, яку саме процедуру застосувати для запобігання зловживань та затягування з ухваленням цього законопроєкту.

"Але я думаю, що цілий місяць, кінець березня – початок квітня, перша половина квітня – шанси ухвалити цей законопроєкт в залі достатньо великі", – підсумував Веніславський.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у парламентському Комітеті з питань нацбезпеки і оборони наразі активно обговорюється одне обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації - це щодо їхнього права на керування транспортними засобами. Про це заявив член комітету і народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Мобілізаційний потенціал України становить близько 5 мільйонів осіб, з яких приблизно 2,5 мільйона готові вступити на військову службу. Про це повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

В Україні зараз докладають зусиль, щоб встановити критерії справедливого бронювання працівників від військової мобілізації. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що для забезпечення одного військовослужбовця необхідно 8 платників податків.

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