Коли перестануть відключати світло в Україні: названо терміни

Ближче до осені графіки відключення електрики в Україні можуть стати більш щадними. Про це розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, вже з наступного тижня аномальна спека в Україні спаде. Крім того, існує ймовірність, що вийдуть з ремонту деякі енергоблоки, після чого їх можна буде активно використовувати.
"Тому до кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Але все одно вони будуть поки що досить жорсткими", - сказав Омельченко в ефірі телеканалу Київ24.
Директор енергетичних програм центру Разумкова вважає, що до до середини серпня полегшення буде більш значним і графіки відключень будуть меншими. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.
"Особливо у вересні та жовтні ці відключення будуть мінімальні або їх не буде зовсім. Безумовно за умови якщо не буде нових ударів росіян по нашій енергетичній інфраструктурі", - резюмував Омельченко.
Хто такий Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
Відключення світла в Україні - останні новини
17 липня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила про ускладнення ситуації в енергетичній системі порівняно з попередніми тижнями. Причина цього - ремонти на енергооб'єктах і масовані атаки країни-агресора Росії. Негативно впливає на зростання дефіциту в енергосистемі й аномальна спека в Україні.
Тим часом в Енергоатомі повідомили, що до енергомережі України після планового ремонту підключили енергоблок-тисячник. Повернення енергоблока в штатний режим значно посилить українську енергомережу.
Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозував, що наприкінці серпня відключення світла можуть стати коротшими - вони можуть тривати до 4-6 годин на добу. Восени за сприятливих умов ситуація може бути досить комфортною.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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