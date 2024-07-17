Коли перестануть відключати світло в Україні: названо терміни

До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться.

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Восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ближче до осені графіки відключення електрики в Україні можуть стати більш щадними. Про це розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, вже з наступного тижня аномальна спека в Україні спаде. Крім того, існує ймовірність, що вийдуть з ремонту деякі енергоблоки, після чого їх можна буде активно використовувати.

"Тому до кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Але все одно вони будуть поки що досить жорсткими", - сказав Омельченко в ефірі телеканалу Київ24.

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Директор енергетичних програм центру Разумкова вважає, що до до середини серпня полегшення буде більш значним і графіки відключень будуть меншими. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.

"Особливо у вересні та жовтні ці відключення будуть мінімальні або їх не буде зовсім. Безумовно за умови якщо не буде нових ударів росіян по нашій енергетичній інфраструктурі", - резюмував Омельченко.

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Відключення світла в Україні - останні новини

17 липня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила про ускладнення ситуації в енергетичній системі порівняно з попередніми тижнями. Причина цього - ремонти на енергооб'єктах і масовані атаки країни-агресора Росії. Негативно впливає на зростання дефіциту в енергосистемі й аномальна спека в Україні.

Тим часом в Енергоатомі повідомили, що до енергомережі України після планового ремонту підключили енергоблок-тисячник. Повернення енергоблока в штатний режим значно посилить українську енергомережу.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозував, що наприкінці серпня відключення світла можуть стати коротшими - вони можуть тривати до 4-6 годин на добу. Восени за сприятливих умов ситуація може бути досить комфортною.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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