"Світла не буде лише 4-6 годин на добу": стало відомо, коли вимкнення будуть коротшими

Ремонти енергооб’єктів тривають, наприкінці серпня ситуація з електроенергією може покращитися.

https://glavred.net/ukraine/sveta-ne-budet-tolko-4-6-chasov-v-sutki-stalo-izvestno-kogda-otklyucheniya-budut-koroche-10576313.html Посилання скопійоване

Стало відомо, коли вимкнення світла будуть коротшими/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Наприкінці серпня цього року відключення світла можуть стати коротшими – вони можуть тривати до 4-6 годин на добу.

На енергооб’єктах, які були пошкоджені через удари країни-агресорки Росії, зараз тривають ремонти. Тому є ймовірність того, що до кінця літа ситуація з електроенергією може покращитися. Про це сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, ситуація зі світлом у серпні може покращитися, а восени цього року за сприятливих умов взагалі може бути доволі комфортною.

відео дня

"Добре новина в тому, що ремонти йдуть, ремонти тривають, відновлення йде. І я абсолютно впевнений, що вже першої декади серпня ситуація стане відчутно кращою. Восени взагалі буде найімовірніше доволі комфортно. Безумовно, мені складно передбачити нові атаки, але в цілому до того йде. Дуже важливо, що не в серпні, а в останній декаді серпня – десь останній тиждень, останні 10 днів. А щодо того, наскільки – я думаю, що обмеження будуть тривати 4-6 годин на добу, не більше", – зазначив Харченко.

Харченко сказав, коли вимкнення світла можуть стати коротшими/ скрін

Дивіться відео з коментарем Олександра Харченко:

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення ситуації зі світлом. Після останніх ударів РФ по енергосистемі в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Ситуація з відключеннями світла стане кращою, коли будуть завершені ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній системі, сказали в Міненерго.

Також у ДТЕК попередили про те, що можливе збільшення тривалості відключень. В Україні пошкоджено значну частину енергооб'єктів і їх не встигають відновлювати. Тому у липні та серпні можуть збільшити тривалість відключень світла.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що на кожну ракету ППО, яка зараз є в України, припадає по 5-6 ракет із РФ. Як кажуть у ДТЕК, для відновлення виробництва одного гігавата електроенергії потрібно близько 1 млрд доларів США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред