Спека внесла корективи: в енергосистемі України погіршилась ситуація - Міненерго

Окрім спеки впливають на погіршення ситуації щоденні пошкодження мереж та ремонтні роботи.

https://glavred.net/ukraine/zhara-vnesla-korrektivy-v-energosisteme-ukrainy-uhudshilas-situaciya-minenergo-10581356.html Посилання скопійоване

В українській енергосистемі фіксують значний дефіцит / Колаж: Главред, фото: flickr

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила про ускладнення ситуації в енергетичній системі, в порівнянні з попередніми тижнями, через ремонти на енергооб'єктах та масовані атаки країни-агресора Росії.

В етері телемарафону вона розповіла, що також зафіксовані порушення в роботі одного з енергооб'єктів, що призвело до аварійних відключень вчора, 16 липня. Мова йде зокрема про Суми, де застосовували максимальну кількість графіків відключень світла. Негативно впливає на зростання дефіциту в енергосистемі і аномальна спека в Україні.

"Ми бачимо, наскільки складною залишається ситуація в усій енергетичній системі через масовані атаки Росії, значні втрати, щоденні додаткові пошкодження мереж і ліній електропередачі. Крім того, триває ремонтна кампанія практично на всіх об'єктах, технічне обслуговування, щоб підготуватися до опалювального сезону", – зазначила вона. відео дня

Згодом у Міненерго додали, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень, але через зростання споживання від спеки чотири черги відключень починають діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

Окрім цього через грозу та швальний вітер залишаються без енергоживлення повністю та частково 166 населених пунктів на Закарпатті та Львівщині. З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 493 населені пункти у Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Чернігівській областях.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, на тлі аномальної спеки в Україні діють жорсткі відключення світла - українцям доводиться жити без світла по сім і більше годин поспіль. Деякі експерти кажуть, що ситуація може покращитися вже цього тижня. Утім, більше шансів, що це трапиться наприкінці липня.

Напередодні стало відомо, що в Україні через сильну спеку та дефіцит води почали вводити графіки вимкнення водопостачання.

Раніше експерт повідомив, що з кінця липня – початку серпня можна очікувати менших відключень світла, проте за умови відсутності нових обстрілів енергетики.

Інші новини про ситуацію в енергосистемі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред