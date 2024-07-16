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В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

Юлія Закрепа
16 липня 2024, 11:41
454
На тлі аномальної спеки, також застосуються й аварійні відключення електроенергії.
В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки
В Україні ввели аварійні відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В низці областей України через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла.

У пресслужбі Національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомили про те, в яких областях були введені аварійні відключення світла.

Аварійні відключення електроенергії 16 липня застосовують у семи областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Кіровоградській областях.

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Відключення світла у Харківській області

Окрім погодинних графіків відключень, на тлі аномальної спеки, також застосуються й аварійні. Обмеження розповсюджуються на всі райони області.

Коли відключають світло у Дніпропетровській області

"Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", - повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

Зазначається, що під час екстрених відключень, графіки, які були спрогнозовані раніше - не діють.

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки
Які графіки відключення світла 16 липня / скріншот: Telegram

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла у Полтавській області

Окрім того, аварійні відключення також діють й у Полтавській області. З 09:58 в регіоні були додатково застосовані 2 черги графіка екстрених енергообмежень.

Погодинні та екстрені графіки відключень

В Україні діють два основних типи відключень:

  • стабілізаційні;
  • аварійні.

Відомо, що стабілізаційні відключення запроваджуються для вирівнювання навантаження на енергетичну систему з метою недопущення її перевантаження. Графіки планують заздалегідь.

Натомість аварійні відключення запроваджуються з метою негайного усунення небезпеки аварійних ситуацій, які можуть призвести до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що в Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води. У Ірпені критично впав тиск у мережі водопостачання через довготривалі відключення електроенергії. Тому місто ввело стабілізаційні графіки.

Через спеку в Україні змінюються графіки вимкнення світла. В обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. З 16:00 до 23:00 - для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги.

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