Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Дозвіл Києву завдавати ударів будь-де всередині країни-агресорки Росії підтримує "більшість Конгресу", каже Окінклосс.

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Конгресмен назвав очікування від саміту НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід", Вікіпедія

Цього тижня на саміті НАТО у Вашингтоні потрібно зосередитися не на юридичному формулюванні майбутнього України в Альянсі, а на наданні Києву дозволу завдавати ударів по російській території. Про це заявив конгресмен-демократ Джейк Окінклосс, передає "Голос Америки".

"Хотілося б агресивнішої заяви щодо дозволу бити по території Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі...", - сказав він.

Конгресмен висловив сподівання, що Україні дозволять "завдавати ударів у будь-який час і будь-де всередині Росії будь-якою зброєю", щоб українці могли бити не лише по місцях дислокації російських військ і промисловій базі їхньої воєнної машини, а "найголовніше – по їхній енергетичній інфраструктурі".

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Окінклосс підкреслює, що дозвіл Києву завдавати ударів будь-де всередині країни-агресорки Росії підтримує "більшість Конгресу".

"Таке рішення потрібне передусім тому, аби завадити енергетиці підживлювати російську воєнну машину. Нам потрібно зробити дві взаємодоповняльні речі. Перша – завдати ударів по нафтових і газових родовищах. Ремонт таких речей дуже дорогий, і потрібно дуже багато часу, щоб знову їх запустити. По-друге - нам доведеться посилити санкції на найважливіші ресурси, необхідні для відновлення цих родовищ", - наголошує конгресмен.

В той же час, він не вважає, що НАТО повинне "безповоротно взяти на себе зобов’язання щодо членства України".

"Я дуже сильний прихильник України від самого початку і залишатимуся ним до перемоги... Але я вірю, що безпека та економічне майбутнє України зрештою покладено на Європейський Союз... ЄС, окрім інвестицій у власну оборону, промисловий комплекс, має інвестувати у власну політичну колективну волю, щоб, коли Україна приєднається до Євросоюзу,.. вона також мала гарантії безпеки", - додає конгресмен.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

В той же час, Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити у Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

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