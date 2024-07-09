УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Марія Николишин
9 липня 2024, 21:39
200
Дозвіл Києву завдавати ударів будь-де всередині країни-агресорки Росії підтримує "більшість Конгресу", каже Окінклосс.
Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО
Конгресмен назвав очікування від саміту НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід", Вікіпедія

Цього тижня на саміті НАТО у Вашингтоні потрібно зосередитися не на юридичному формулюванні майбутнього України в Альянсі, а на наданні Києву дозволу завдавати ударів по російській території. Про це заявив конгресмен-демократ Джейк Окінклосс, передає "Голос Америки".

"Хотілося б агресивнішої заяви щодо дозволу бити по території Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі...", - сказав він.

Конгресмен висловив сподівання, що Україні дозволять "завдавати ударів у будь-який час і будь-де всередині Росії будь-якою зброєю", щоб українці могли бити не лише по місцях дислокації російських військ і промисловій базі їхньої воєнної машини, а "найголовніше – по їхній енергетичній інфраструктурі".

відео дня

Окінклосс підкреслює, що дозвіл Києву завдавати ударів будь-де всередині країни-агресорки Росії підтримує "більшість Конгресу".

"Таке рішення потрібне передусім тому, аби завадити енергетиці підживлювати російську воєнну машину. Нам потрібно зробити дві взаємодоповняльні речі. Перша – завдати ударів по нафтових і газових родовищах. Ремонт таких речей дуже дорогий, і потрібно дуже багато часу, щоб знову їх запустити. По-друге - нам доведеться посилити санкції на найважливіші ресурси, необхідні для відновлення цих родовищ", - наголошує конгресмен.

В той же час, він не вважає, що НАТО повинне "безповоротно взяти на себе зобов’язання щодо членства України".

"Я дуже сильний прихильник України від самого початку і залишатимуся ним до перемоги... Але я вірю, що безпека та економічне майбутнє України зрештою покладено на Європейський Союз... ЄС, окрім інвестицій у власну оборону, промисловий комплекс, має інвестувати у власну політичну колективну волю, щоб, коли Україна приєднається до Євросоюзу,.. вона також мала гарантії безпеки", - додає конгресмен.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

В той же час, Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити у Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні саміт НАТО війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

22:48 Політика
Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:39 Політика
Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

21:02 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося 5061

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару 2319

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

Вони атакували Охматдит : відомі імена пілотів, які вдарили по дітях 1616

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду 1548

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Останні новини

23:17

Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState

22:52

Захарова наїхала на Пугачову за підтримку України після удару РФ по Охматдиту

22:48

Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

22:30

Їх важко повернути: відоме число цивільних українців, які у полоні в РФ

21:39

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
21:15

Більшість робить помилку: як полити рослини у спеку і не залишитись без врожаюВідео

21:08

Росіяни святкують удар по дітях і вимагають ще - СтерненкоВідеоблоги

21:02

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"Відео

20:37

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Реклама
20:30

Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"Фото

20:09

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натиралоВідео

19:59

Ні співчуття, ні засудження РФ: "цікава" реакція Орбана на удар по Охматдиті

19:27

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

19:10

Російська пропаганда зганьбилася заявою про удар по ОхматдитуПогляд

19:09

Не тільки для їжі: як можна використати звичайні виделки - неймовірний лайфхакВідео

19:06

Китай відзначився "порожньою" реакцією на удар Росії по Охматдиту

18:58

Орхідеї та мирні лілії будуть квітнути цілий рік: розкрито секрет квітучих вітрин

18:49

Будуть свіжі овочі весь рік: кухар поділився секретом, як можна заморозити кабачки

18:46

У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

18:22

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертвФото

Реклама
18:20

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:06

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

17:36

Домашній кавун може перестати рости: що обов'язково слід зробити з плодами

17:23

Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

17:18

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдруге обере найталановитішого вихователя у спеціальній номінації "Дошкілля"

17:15

З Угорщини мчить допомога після удару РФ: головний опонент Орбана їде до Києва

17:03

Брат, сестра і мама: російська ракета вбила сім'ю маленького каратистаФотоВідео

17:01

В NYT дали прогноз, скільки територій України зможе захопити РФ у найближчі дні

16:47

За кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться: що кажуть у Кабміні

16:19

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

16:11

Елтон Джон випорожнився просто в магазині у Франції

16:06

Буде свіжим в рази довше: що відразу потрібно зробити з хлібом після покупки

15:55

Держава повністю відбудує "Охматдит": роботи починаються вже зараз - Шмигаль

15:51

Накриє низка невдач і проблем: що не можна робити з водою 10 липня - прикмети

15:33

Дочка путіністки Доліної товстішає з кожним днем

15:28

"Ймовірно, російська ракета" - в ООН сумніваються, чи РФ вдарила по Охматдиту

15:21

Що означає "сльота": яку помилку часто роблять у цьому словіВідео

15:21

Смак буде жахливим: в якій каструлі категорично не можна варити варення

15:12

Удари по військовому аеродрому, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ і ГУР

14:35

Олімпіада-2024: хто представлятиме Україну, в яких видах, чому варто дивитись

Реклама
14:30

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН - Кислиця

14:23

Не так одрозначно: що насправді означає логотип "Adidas" - приховане послання

14:19

"Шахеди" стало важче виявляти: офіцер резерву ЗСУ описав нову хитрість РФ

14:06

Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті, а Соломко постить відео з РФ

14:05

Польща може збивати ракети РФ над Україною: у Держдепі зробили заяву

14:01

Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит

13:57

РФ навмисно вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101: в СБУ озвучили доказиФото

13:42

Співак-військовий Андрій Хливнюк помстився окупантам за ОхматдитФото

13:31

Як зробити, щоб плита не бруднилася - рішення є у вашого чоловіка

13:23

Північна Корея відправила в РФ своїх елітних військових - для чого

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти