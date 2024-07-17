Ситуація зі світлом може покращитися: Енергоатом підключив енергоблок-тисячник

До енергосистеми України достроково підключили енергоблок потужністю 1000 МВт.

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Енергоатом повідомив хороші новини щодо світла - підключено енергоблок-тисячник / Фото: t.me/energoatom_ua

У середу, 17 липня, в Енергоатомі повідомили, що до енергомережі України після планового ремонту підключили енергоблок-тисячник.

"На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково під'єднав до енергомережі черговий енергоблок - після перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання", - ідеться у повідомленні.

У компанії додали, що завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблока в штатний режим значно посилить українську енергомережу.

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"З огляду на складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів при забезпеченні необхідної якості проведення робіт. Усі інші енергоблоки компанії, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі", - додали в Енергоатомі.

Що таке Енергоатом Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми). ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

17 липня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила про ускладнення ситуації в енергетичній системі порівняно з попередніми тижнями. Причина цього - ремонти на енергооб'єктах і масовані атаки країни-агресора Росії. Негативно впливає на зростання дефіциту в енергосистемі й аномальна спека в Україні.

Згодом у Міненерго додали, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб'єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовано. Зараз діють графіки погодинних відключень, але через зростання споживання від спеки чотири черги відключень починають діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

Раніше Главред писав, що взимку ситуація може погіршитися - світло може бути всього по кілька годин на добу. Такий песимістичний сценарій озвучив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, станеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

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