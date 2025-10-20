Три області України під особливою загрозою: в ГУР розкрили нову тактику атак РФ

За даними ГУР, РФ прагне повністю знищувати об’єкти, а не лише виводити їх з ладу.

Ключові тези Скібіцького:

РФ перейшла до прицільних ударів по енергетиці в прикордонних областях

Мета - створити "буферну зону"

Під ударами - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина

Росія змінила тактику ракетних та дронових ударів по українській енергетиці. Ворог зосередився на поступовому знищенні інфраструктури у прикордонних областях та створенні так званої "буферної зони". Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Ми очікували, що росіяни почнуть завдавати ударів по нашій енергетиці, по ТЕС, з початком заморозків, якраз напередодні зимового сезону. Але в цьому році є особливість. Росіяни почали з наших прикордонних районів: Сумська, Харківська, Чернігівська області", - розповів Скібіцький. відео дня

Ці удари, за його словами, є прямим свідченням того, що так звану "санітарну" або "буферну" зону Росія формує через знищення критичної інфраструктури.

"Що значить санітарна зона? Це значити всю інфраструктуру: це тепло, це електроенергія, це інфраструктура для того, щоб населення залишило цю територію. І це якраз ми й бачимо у Сумській та Чернігівській областях", - пояснив заступник начальника ГУР.

Як змінилася тактика РФ

Розвідка фіксує, що цього року російські війська відмовилися від масованих одночасних атак по всій території України, які застосовувалися у 2022-му. Скібіцький додав, що замість цього ворог обирає прицільні удари по окремих регіонах.

"Сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а повністю знищити об'єкти інфраструктури у окремих регіонах, досягти ефекту на 100%. Щоб цей об'єкт неможливо було б відновити", - додав він.

Росіяни роблять ставку на ретельну розвідку цілей. За словами Скібіцького, у фокусі тепер не лише великі енергетичні вузли, а й підстанції на 110 кВ, по яких раніше удари не завдавалися. Окупанти аналізують наслідки атак, здійснюють дорозвідку і повторно атакують об’єкти, щоб добити пошкоджену інфраструктуру.

"На сьогодні кількість озброєння, яке виготовляє РФ, і я говорю не лише про крилаті ракети, а зокрема про дрони типу "Шахед", дозволяє росіянам наносити постійні масовані удари, і це робиться цілодобово", - додав він.

Скібіцький наголосив, що Україна також адаптується до змін тактики ворога.

"Ми теж навчаємось, застосовуємо нові тактики, і ми розуміємо всі заходи, які здійснює РФ, у тому числі на які критичні об'єкти вона націлена. Це допомагає, у тому числі, спланувати усі необхідні заходи по захисту інфраструктури, зосередження засобів ППО, щоб не допустити повного знищення критичної інфраструктури", - підкреслив спікер.

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду пояснив, що Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Якщо раніше окупанти били головно по великих теплових і гідроелектростанціях, то тепер акцент робиться на локальних енергетичних об’єктах.

Під найбільшим ризиком - Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. Гончар зазначив, що така тактика ворога спрямована на те, щоб поступово виснажувати енергосистему, ускладнювати ремонт та створювати масові локальні відключення, які важко швидко ліквідовувати.

Атаки РФ по енергетиці і відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія завдала масованого удару по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею перебували 192 шахтарі. Усі працівники були успішно евакуйовані, жертв немає.

Також 20 жовтня в Україні з 06:00 до 22:00 промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження електроенергії. Водночас у Чернігівській області для побутових споживачів діють погодинні відключення світла.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можливі перебої з електропостачанням та газом. За його словами, держава готова розпочати імпорт електроенергії з ЄС у разі потреби.

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

