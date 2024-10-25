КНДР незабаром відправить другу партію солдатів до РФ: в Bloomberg розкрили відповідь НАТО

Головне:
- КНДР відправить додаткові війська до Росії.
- Поставки зброї Північної Кореї до РФ значно перевищують попередні європейські оцінки.
- Північнокорейських військових планують видавати за мешканців східних регіонів Росії.
Північна Корея має намір відправити другу партію своїх солдатів до Росії, яких згодом перекинуть на війну в Україні. Перша група з 1500 елітних північнокорейських військових вже проходить навчання у РФ. Про це пише Bloomberg, посилаючись на звіти південнокорейської розвідки.
Як зазначає видання, перші північнокорейські військові прибули до порту Владивосток з 8 по 13 жовтня. Наразі вони навчаються на Далекому Сході країни-агресорки в рамках плану розгортання близько 10 000 солдатів КНДР.
Документи також розкрили масштаби поставок зброї з Північної Кореї для підтримки російської агресії в Україні, які значно перевищують попередні оцінки європейських аналітиків. З серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 мільйонів снарядів калібру 122 мм і 152 мм, близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби Bulsae-4.
За даним джерел, після завершення навчань у Владивостоці, Хабаровську та інших містах, північнокорейських військових планують відправити на фронт в Україні. Кремль забезпечить їх озброєнням, бойовою уніформою та фальшивими посвідченнями, щоб видати їх за мешканців східних регіонів Росії.
Відповідь Південної Кореї та НАТО
Участь північнокорейських військ у бойових діях може призвести до серйозної ескалації, що, в свою чергу, може викликати відповідь з боку Південної Кореї.
"Згідно з даними південнокорейської розвідки, лише 30% нещодавно використаних російських боєприпасів мають російське походження, тоді як 60% - постачені Північною Кореєю, а ще 10% - Іраном", - йдеться в повідомленні.
У виданні наголосили, що потенційна відповідь НАТО на такі кроки Пхеньяна "обмежена". Серед можливих заходів - збільшення військової допомоги Україні та посилення співпраці з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Водоночас Південна Корея може запропонувати Києву "більш пряму допомогу", включно з наданням смертоносної зброєю.
Видання Bloomberg
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Війська КНДР в Україні - останні новини
Нагадаємо, 25 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що вже 27-28 жовтня Росія планує використати перших військових з Північної Кореї у бойових діях. Зеленський закликав до рішучої реакції світових лідерів на ці дії РФ.
Водночас Європейський Союз висловив "глибоке занепокоєння" через відправку військ Північної Кореї для участі у війні Росії проти України. Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією і закликав Пхеньян припинити підтримку Москви у війні.
Як повідомляв Главред, лідер РФ Володимир Путін заявив, що питання військових КНДР є справою Москви і Пхеньяна. Крім цього, Путін почав виправдовуватися і пригадав ратифікування угоди між Росією та КНДР про "всеосяжне стратегічне партнерство".
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