КНДР незабаром відправить другу партію солдатів до РФ: в Bloomberg розкрили відповідь НАТО

Кремль планує забезпечити війська КНДР зброєю, формою та фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як мешканці східних регіонів Росії.

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КНДР планує відправити до Росії додаткові війська / Колаж: Главред, фото: KSNA, kremlin.ru

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КНДР відправить додаткові війська до Росії.

Поставки зброї Північної Кореї до РФ значно перевищують попередні європейські оцінки.

Північнокорейських військових планують видавати за мешканців східних регіонів Росії.

Північна Корея має намір відправити другу партію своїх солдатів до Росії, яких згодом перекинуть на війну в Україні. Перша група з 1500 елітних північнокорейських військових вже проходить навчання у РФ. Про це пише Bloomberg, посилаючись на звіти південнокорейської розвідки.

Як зазначає видання, перші північнокорейські військові прибули до порту Владивосток з 8 по 13 жовтня. Наразі вони навчаються на Далекому Сході країни-агресорки в рамках плану розгортання близько 10 000 солдатів КНДР.

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Документи також розкрили масштаби поставок зброї з Північної Кореї для підтримки російської агресії в Україні, які значно перевищують попередні оцінки європейських аналітиків. З серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 мільйонів снарядів калібру 122 мм і 152 мм, близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби Bulsae-4.

За даним джерел, після завершення навчань у Владивостоці, Хабаровську та інших містах, північнокорейських військових планують відправити на фронт в Україні. Кремль забезпечить їх озброєнням, бойовою уніформою та фальшивими посвідченнями, щоб видати їх за мешканців східних регіонів Росії.

Відповідь Південної Кореї та НАТО

Участь північнокорейських військ у бойових діях може призвести до серйозної ескалації, що, в свою чергу, може викликати відповідь з боку Південної Кореї.

"Згідно з даними південнокорейської розвідки, лише 30% нещодавно використаних російських боєприпасів мають російське походження, тоді як 60% - постачені Північною Кореєю, а ще 10% - Іраном", - йдеться в повідомленні.

У виданні наголосили, що потенційна відповідь НАТО на такі кроки Пхеньяна "обмежена". Серед можливих заходів - збільшення військової допомоги Україні та посилення співпраці з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Водоночас Південна Корея може запропонувати Києву "більш пряму допомогу", включно з наданням смертоносної зброєю.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, 25 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що вже 27-28 жовтня Росія планує використати перших військових з Північної Кореї у бойових діях. Зеленський закликав до рішучої реакції світових лідерів на ці дії РФ.

Водночас Європейський Союз висловив "глибоке занепокоєння" через відправку військ Північної Кореї для участі у війні Росії проти України. Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією і закликав Пхеньян припинити підтримку Москви у війні.

Як повідомляв Главред, лідер РФ Володимир Путін заявив, що питання військових КНДР є справою Москви і Пхеньяна. Крім цього, Путін почав виправдовуватися і пригадав ратифікування угоди між Росією та КНДР про "всеосяжне стратегічне партнерство".

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