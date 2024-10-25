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"Звернули увагу на чутки": у КНДР зробили цинічну заяву про розгортання військ у РФ

Руслана Заклінська
25 жовтня 2024, 20:53
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У МЗС Північної Кореї вперше прокоментували відправку військ до РФ і залучення у війні проти України.
'Звернули увагу на чутки': у КНДР зробили цинічну заяву про розгортання військ у РФ
У МЗС Північної Кореї вперше прокоментували відправку військ до РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, KSNA

Головне з заяви:

  • КНДР вважає, що відправка північнокорейських солдатів до Росії і залучення війну проти України відповідає міжнародному праву
  • Факт перекидання військ у МЗС Північної Кореї прямо не підтверджують

У Північній Кореї вважають, що відправка військових до Росії для участі у війні проти України може бути законною відповідно до міжнародного права. Проте офіційно не підтверджують факт перекидання солдатів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ КНДР у справах Росії Кім Чон Гю, пише KCNA.

Кім зазначив, що звернув увагу на "чутки" про відправлення військ Корейської народної армії до Росії, якими "світові ЗМІ формують громадську думку". Він підкреслив, що МЗС КНДР не займається питаннями, які знаходяться в компетенції Міністерства оборони країни і "не вважає за потрібне підтверджувати це окремо".

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"Якщо і є щось таке, про що говорять світові ЗМІ, то я думаю, що це буде акт, який би відповідав нормам міжнародного права", - сказав Кім Чон Гю.

За його словами, можуть знайтися сили, які "захочуть описати це незаконним". Зазначимо, що ця заява є першою офіційною реакцією Пхеньяна на повідомлення про відправку військ КНДР до Росії.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, перша група з 1500 елітних військових вже проходить навчання в Росії. Загалом планують розгорнути близько 10 000 північнокорейських військових.

Незабаром Північна Корея планує відправити другу партію солдатів до Росії, яких потім перекинуть на війну в Україні. Кремль планує забезпечити війська КНДР зброєю, формою та фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як мешканці східних регіонів Росії.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про плани Росії використати перших військових з Північної Кореї у бойових діях 27-28 жовтня. У відповідь Зеленський закликав світових лідерів до рішучих дій проти цих дій РФ.

Як повідомляв Главред, лідер РФ Володимир Путін заявив, що питання про військових КНДР є справою Москви та Пхеньяна, а також згадав про ратифікацію угоди між Росією та КНДР, що стосується "всеосяжного стратегічного партнерства".

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