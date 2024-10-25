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РФ відправить війська КНДР в зону бойових дій вже 27–28 жовтня - Зеленський

Марія Николишин
25 жовтня 2024, 13:04
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Зеленський наголосив, що Росія хоче продовження війни.
РФ відправить війська КНДР в зону бойових дій вже 27–28 жовтня - Зеленський
Війська КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із доповіді:

  • Ситуація на Донецькому напрямку зараз важка
  • ЗСУ продовжують виконувати завдання в Курській області
  • 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій

У п’ятницю, 25 жовтня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Особливу увагу він приділив Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зазначається, що зараз на Донеччині важка ситуація, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта.

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Окремо була згадана Курська операція.

"Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати. Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань нашими підрозділами у визначених районах Курської області", - йдеться в повідомленні.

Сирський також доповів щодо залучення Росією військових з Північної Кореї.

"За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

"Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", - додав президент.

РФ відправить війська КНДР в зону бойових дій вже 27–28 жовтня - Зеленський
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Відправка військ КНДР в Україну - що відомо

Нагадаємо, ГУР у четвер, 24 жовтня, підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових.

Голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що США повинні розглянути можливість вжиття "прямих військових дій", якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні, після появи інформації про перебування тисяч північнокорейських солдатів у Росії.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі говорив, що США зафіксували у Росії щонайменше 3 тисяч солдатів КНДР.

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