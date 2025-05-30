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Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля

Даяна Швець
30 травня 2025, 10:43
1379
РФ використовує відсутність конкретних термінів у мирному процесі для затягування переговорів та продовження війни, вважають в ISW.
Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля
Як Росія намагається виграти час і позиції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що кажуть аналітики ISW:

  • РФ продовжує диктувати умови переговорів, намагаючись звинуватити Україну в затягуванні
  • Російські війська продовжать наступати на фронті, доки Україна не прийме їхні умови

У Кремлі й надалі намагаються нав’язати власні умови та строки можливих мирних перемовин з Україною, використовуючи це для маніпуляцій і звинувачень. Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські офіційні особи продовжують диктувати умови та строки мирних переговорів з Україною і намагаються заплутати поточний стан переговорів. Російські офіційні особи встановлюють умови, щоб помилково звинуватити Україну в затягуванні перемовин", - зазначається у звіті.

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На думку експертів ISW, Росія чинить тиск, щоб змусити Київ погодитися на поступки — як щодо змісту переговорів, так і щодо часу й місця їх проведення.

При цьому аналітики згадують, що Володимир Путін у ніч із 10 на 11 травня запропонував поновити перемовини, схожі на ті, що проводилися у 2022 році в Стамбулі. Однак пізніше відмовився від особистої зустрічі з Володимиром Зеленським у цьому ж місті.

"Готовність України взяти участь у переговорах 15-16 травня у Стамбулі з російськими офіційними особами сама по собі була значною поступкою, оскільки проведення переговорів у Стамбулі вписувалося в розповідь Путіна про те, що поточні переговори є поновленням Стамбульських протоколів 2022 року, в яких Росія зажадала, щоб Україна фактично капітулювала перед Росією", - пояснює ISW.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Представники Трампа / Інфографіка: Главред

Аналітики додають, що російські війська продовжуватимуть наступальні дії доти, доки Україна не пристане на їхні умови або Росія втратить здатність просуватися. Москва сподівається використати будь-які нові тактичні досягнення як інструмент тиску в переговорах з Україною та Заходом.

"Російські сили використовують той факт, що Україна і Росія не встановили конкретних термінів для наступних кроків у мирному процесі, щоб узагалі затримати процес і продовжити війну", — зазначає ISW.

З тієї ж причини, вважають аналітики, Кремль навмисно відкладає передачу свого дипломатичного меморандуму до запланованої зустрічі 2 червня.

"Російські офіційні особи можуть оцінити, що Україна відмовиться бути присутнім на зустрічі 2 червня, якщо Росія не надасть свій меморандум заздалегідь, як це зробила Україна, і, ймовірно, мають намір скористатися відмовою України, щоб звинуватити Україну в затягуванні мирних переговорів", — підсумували в ISW.

Переговори про кінець війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно було названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні. Наступні технічні переговори щодо припинення вогню в України можуть відбутись наступного тижня.

Своєю чергою у РФ заговорили про другий раунд переговорів з Україною. Лавров заявив, що Росія "знову звернулася б до турецьких друзів". Також керівник МЗС РФ додав, що "у Стамбулі дуже добре".

А тим часом спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог назвав головну мету нового раунду переговорів у Стамбулі. Він сказав, що Україна вже надала меморандум зі своїми пропозиціями щодо припинення вогню. Проте, російський меморандум досі залишається невідомим.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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