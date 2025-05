Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля

Що кажуть аналітики ISW:

У Кремлі й надалі намагаються нав’язати власні умови та строки можливих мирних перемовин з Україною, використовуючи це для маніпуляцій і звинувачень. Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів ISW, Росія чинить тиск, щоб змусити Київ погодитися на поступки — як щодо змісту переговорів, так і щодо часу й місця їх проведення.

При цьому аналітики згадують, що Володимир Путін у ніч із 10 на 11 травня запропонував поновити перемовини, схожі на ті, що проводилися у 2022 році в Стамбулі. Однак пізніше відмовився від особистої зустрічі з Володимиром Зеленським у цьому ж місті.

"Готовність України взяти участь у переговорах 15-16 травня у Стамбулі з російськими офіційними особами сама по собі була значною поступкою, оскільки проведення переговорів у Стамбулі вписувалося в розповідь Путіна про те, що поточні переговори є поновленням Стамбульських протоколів 2022 року, в яких Росія зажадала, щоб Україна фактично капітулювала перед Росією", - пояснює ISW.

Аналітики додають, що російські війська продовжуватимуть наступальні дії доти, доки Україна не пристане на їхні умови або Росія втратить здатність просуватися. Москва сподівається використати будь-які нові тактичні досягнення як інструмент тиску в переговорах з Україною та Заходом.

"Російські сили використовують той факт, що Україна і Росія не встановили конкретних термінів для наступних кроків у мирному процесі, щоб узагалі затримати процес і продовжити війну", — зазначає ISW.

З тієї ж причини, вважають аналітики, Кремль навмисно відкладає передачу свого дипломатичного меморандуму до запланованої зустрічі 2 червня.

"Російські офіційні особи можуть оцінити, що Україна відмовиться бути присутнім на зустрічі 2 червня, якщо Росія не надасть свій меморандум заздалегідь, як це зробила Україна, і, ймовірно, мають намір скористатися відмовою України, щоб звинуватити Україну в затягуванні мирних переговорів", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно було названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні. Наступні технічні переговори щодо припинення вогню в України можуть відбутись наступного тижня.

Своєю чергою у РФ заговорили про другий раунд переговорів з Україною. Лавров заявив, що Росія "знову звернулася б до турецьких друзів". Також керівник МЗС РФ додав, що "у Стамбулі дуже добре".

А тим часом спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог назвав головну мету нового раунду переговорів у Стамбулі. Він сказав, що Україна вже надала меморандум зі своїми пропозиціями щодо припинення вогню. Проте, російський меморандум досі залишається невідомим.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.