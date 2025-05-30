Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є умова - Пєсков

Путін нібито підтримує можливість особистої зустрічі.

https://glavred.net/politics/putin-gotov-k-peregovoram-s-zelenskim-no-est-uslovie-peskov-10669142.html Посилання скопійоване

Можливість зустрічі Путіна та Зеленського / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Головне із заяви Пєскова:

Путін нібито готовий до переговорів із Зеленським та Трампом

Така зустріч можлива після досягнення результатів на переговорах делегацій

РФ не буде оприлюднювати подробиці свого "меморандуму"

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до переговорів на вищому рівні - до особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Путін начебто "принципово підтримує можливість особистої зустрічі". Мовляв, такі контакти "затребувані", але потрібна "хороша підготовка".

відео дня

Пєсков також наголосив, що говорити "про контакти на найвищому рівні" можна лише тоді, коли "буде досягнутий результат" на прямих переговорах делегацій Росії та України. Однак, на який саме результат чекає Москва, він не уточнив.

Речник Кремля також додав, що РФ не буде оприлюднювати подробиці свого "меморандуму", але російська делегація чекатиме на представників України на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Переговори в Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив, що на 2 червня у Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. На зустрічі очікують на участь радників із безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Міністра закордонних справ України, член делегації Сергій Кислиця говорив, що під час минулих переговорів із російською делегацією у Стамбулі пролунали абсурдні заяви про війну, яка нібито є лише внутрішнім конфліктом між "русскими". Представники України почули від росіян пряме заперечення української нації.

Водночас, президент Володимир Зеленський говорив, що зустрічі, які відбулися 15–16 травня, засвідчили готовність України просуватися до миру та підкреслили важливість міжнародного тиску на Росію задля припинення війни.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред