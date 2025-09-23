Рус
Китайське вантажне судно тричі таємно швартувалося в Криму - FT

Віталій Кірсанов
23 вересня 2025, 10:44
442
Судно фальсифікувало свої треки, повідомляючи про хибне місцезнаходження.
Судно було помічено в порту Криму щонайменше тричі
Судно було помічено в порту Криму щонайменше тричі / колаж: Главред, фото: Yörük Işık/ Airbus

Коротко:

  • Судно було помічено в порту щонайменше тричі
  • Посольство України в Китаї звернулося до МЗС КНР

Китайське вантажне судно під панамським прапором "Хен Ян 9", що належить компанії Guangxi Changhai, неодноразово заходило в порт Севастополь в окупованому Криму. Використання цього порту заборонено західними санкціями з 2014 року після захоплення півострова Росією. Про це пише Financial Times.

За останні кілька місяців судно було помічено в порту щонайменше тричі, зокрема в червні, серпні та вересні 2025 року.

відео дня

Фахівці FT перевірили останній рейс судна за допомогою супутникових знімків, радіолокаційних даних і транспондерів.

Виявилося, що судно фальсифікувало свої треки, повідомляючи про хибне місцезнаходження. Аналіз Lloyd's List підтвердив ці маніпуляції.

За даними українських чиновників, Росія використовує нову залізницю до Криму, відкриту у квітні, для транспортування вантажів із захоплених територій Донецької та Херсонської областей. Після заходу в Севастополь судно відвідувало порти Туреччини та Александрії в Єгипті, а потім прямує в російські порти Новоросійськ і Кавказ.

"Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії неприйнятні, і очікує, що міжнародні партнери суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями", - заявив уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк.

Посольство України в Китаї звернулося до МЗС КНР, а китайська сторона пообіцяла розглянути кожен випадок і вжити заходів.

Під час вересневого рейсу судно використовувало транспондер для введення в оману і приховування реального місця перебування. Кримські активісти навіть зафіксували спробу приховати назву судна білими простирадлами.

Підтримка Китаю РФ: думка експерта

Олександр Хара вважає, що XXI століття стало ареною глобального суперництва між Китаєм і США. За його словами, Пекін сприймає війну в Україні як конфлікт, ініційований Заходом - нібито через прагнення втягнути Україну в НАТО, нехтуючи при цьому інтересами Росії.

Політика Китаю щодо війни в Україні:

Раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

Як писав раніше Главред, Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нібито Китай може зіграти роль у політичному або дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Севастополь військовий корабель анексія Криму санкції проти Росії Російське судно новини Криму новини Китаю
