США більше не наддержава: чому Китай зацікавлений у поразці України

Наразі США можуть диктувати умови лише тоді, коли вдається сформувати коаліцію або використати союзників.

Ми маємо справу з відносним занепадом Америки, вважає Олександр Хара / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНІАН

Америка втратила монополію на встановлення правил

Трамп послабив союзників США і посилив суперників

Перемога України - це сигнал Тайваню

США вже не можна вважати наддержавою в класичному розумінні. Якщо раніше Вашингтон міг нав'язувати правила і домагатися їхнього виконання, то сьогодні це працює лише за умови коаліцій та підтримки союзників. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Як я вже сказав, ми маємо справу з відносним занепадом Америки. Це не такий занепад, про який писали комуністи в 1917 році або російські націоналісти в 1991-му, але Сполучені Штати перестали бути наддержавою в класичному сенсі. Наддержава - це країна, яка здатна встановлювати правила і змушувати їх виконувати. До 1991 року або відразу після розпаду Радянського Союзу американці залишалися такою силою. Нині ж вони можуть диктувати умови тільки тоді, коли вдається сформувати коаліцію або використати союзників", - сказав дипломат.

За його словами, політика торговельних війн, розпочата Дональдом Трампом навіть проти найближчих партнерів - Мексики, Канади та ЄС - підірвала довіру до Америки. Це зробило Вашингтон вразливішим у протистоянні з Китаєм та Індією.

"В інтересах Індії бути на боці демократичного світу, адже в неї є суперечки з Китаєм, зокрема й територіальні. Водночас і Китай, і Індія побоюються домінування один одного в регіоні, особливо через контроль Пекіна над країнами і ключовими протоками, якими постачаються ресурси. Тому США сьогодні не можуть диктувати умови", - пояснив Хара.

На думку експерта, Пекін діє стратегічно: підкреслює свій суверенітет, зміцнює позиції в регіоні та не має наміру йти на поступки Заходу. Ба більше, Китай зацікавлений у тому, щоб Україна не перемогла у війні.

Якщо Україна виграє, світ покаже готовність реагувати на агресію Китаю проти Тайваню: підтримкою острова і санкціями проти Пекіна.

"[Китай] не піде на поступки. Ба більше - в інтересах Пекіна, щоб Захід (читай: Україна) не переміг у війні. Адже перемога України означатиме, що будь-які агресивні дії Китаю проти Тайваню зустрінуть щонайменше аналогічну реакцію світу: підтримку Тайваню і накладення санкцій на Китай", - зазначив дипломат.

"У кращому для нас і гіршому для китайців випадку збережеться світова система, заснована на правилах, яка обмежуватиме реалізацію планів Сі Цзіньпіна і його оточення", - резюмував Хара.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олександра Хари Главреду про переговори Китаю і США:

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" або будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде.

Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів - завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Президент США Дональд Трамп закликав країни знизити ціни на нафту, щоб у такий спосіб змусити Росію закінчити війну проти України.

Також Трамп 19 вересня провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери двох країн обговорили, зокрема, й Україну.

"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди про TikTok", - додав він.

Коли закінчиться війна: думка експерта

Питання завершення російсько-української війни має прояснитися до кінця осені, вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Думаю, протягом найближчих двох-трьох місяців стане зрозумілим майбутній формат рішень: що буде далі, чи відбудеться припинення вогню, і хто братиме участь у переговорах. Наприклад, Китай уже зараз заявляє, що до переговорів мають долучитися і його представники, і представники Європи. За інформацією Сполучених Штатів, Китай навіть наполягає на обов'язковій присутності представників ЄС і "коаліції рішучих", - сказав Леонов в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



