Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США більше не наддержава: чому Китай зацікавлений у поразці України

Анна Ярославська
22 вересня 2025, 11:21
382
Наразі США можуть диктувати умови лише тоді, коли вдається сформувати коаліцію або використати союзників.
Александр Хара, Дональд Трамп
Ми маємо справу з відносним занепадом Америки, вважає Олександр Хара / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНІАН

Коротко:

  • Америка втратила монополію на встановлення правил
  • Трамп послабив союзників США і посилив суперників
  • Перемога України - це сигнал Тайваню

США вже не можна вважати наддержавою в класичному розумінні. Якщо раніше Вашингтон міг нав'язувати правила і домагатися їхнього виконання, то сьогодні це працює лише за умови коаліцій та підтримки союзників. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Як я вже сказав, ми маємо справу з відносним занепадом Америки. Це не такий занепад, про який писали комуністи в 1917 році або російські націоналісти в 1991-му, але Сполучені Штати перестали бути наддержавою в класичному сенсі. Наддержава - це країна, яка здатна встановлювати правила і змушувати їх виконувати. До 1991 року або відразу після розпаду Радянського Союзу американці залишалися такою силою. Нині ж вони можуть диктувати умови тільки тоді, коли вдається сформувати коаліцію або використати союзників", - сказав дипломат.

відео дня

За його словами, політика торговельних війн, розпочата Дональдом Трампом навіть проти найближчих партнерів - Мексики, Канади та ЄС - підірвала довіру до Америки. Це зробило Вашингтон вразливішим у протистоянні з Китаєм та Індією.

"В інтересах Індії бути на боці демократичного світу, адже в неї є суперечки з Китаєм, зокрема й територіальні. Водночас і Китай, і Індія побоюються домінування один одного в регіоні, особливо через контроль Пекіна над країнами і ключовими протоками, якими постачаються ресурси. Тому США сьогодні не можуть диктувати умови", - пояснив Хара.

На думку експерта, Пекін діє стратегічно: підкреслює свій суверенітет, зміцнює позиції в регіоні та не має наміру йти на поступки Заходу. Ба більше, Китай зацікавлений у тому, щоб Україна не перемогла у війні.

Якщо Україна виграє, світ покаже готовність реагувати на агресію Китаю проти Тайваню: підтримкою острова і санкціями проти Пекіна.

"[Китай] не піде на поступки. Ба більше - в інтересах Пекіна, щоб Захід (читай: Україна) не переміг у війні. Адже перемога України означатиме, що будь-які агресивні дії Китаю проти Тайваню зустрінуть щонайменше аналогічну реакцію світу: підтримку Тайваню і накладення санкцій на Китай", - зазначив дипломат.

"У кращому для нас і гіршому для китайців випадку збережеться світова система, заснована на правилах, яка обмежуватиме реалізацію планів Сі Цзіньпіна і його оточення", - резюмував Хара.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олександра Хари Главреду про переговори Китаю і США:

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" або будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде.

Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів - завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Президент США Дональд Трамп закликав країни знизити ціни на нафту, щоб у такий спосіб змусити Росію закінчити війну проти України.

Також Трамп 19 вересня провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери двох країн обговорили, зокрема, й Україну.

"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди про TikTok", - додав він.

Коли закінчиться війна: думка експерта

Питання завершення російсько-української війни має прояснитися до кінця осені, вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Думаю, протягом найближчих двох-трьох місяців стане зрозумілим майбутній формат рішень: що буде далі, чи відбудеться припинення вогню, і хто братиме участь у переговорах. Наприклад, Китай уже зараз заявляє, що до переговорів мають долучитися і його представники, і представники Європи. За інформацією Сполучених Штатів, Китай навіть наполягає на обов'язковій присутності представників ЄС і "коаліції рішучих", - сказав Леонов в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.
Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні КНР Тайвань Олександр Хара новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФ

"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФ

11:43Світ
Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

11:26Війна
Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

10:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Останні новини

12:43

Кріпаки й наглядачі могли бути у вашому роду - які прізвища на це вказують

12:36

Як з однієї хризантеми зробити десяток нових кущів

12:26

Абсолютно новий рецепт: котлети з Мівіною підкорять вашу родинуВідео

12:24

Київстар підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:07

Уже виділила кімнату: зрадниця Наташа Корольова готується стати бабусею

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
12:05

Зловісний експеримент: лікар влаштував дослід, що лякає, і знайшов "21 грам смерті"Відео

12:03

"Йому погіршало": заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою

11:43

"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФВідео

11:38

12 жовтня у Києві відбудеться Чемпіонат України з марафонського бігу

Реклама
11:29

Окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ - ДШВ

11:26

Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

11:21

США більше не наддержава: чому Китай зацікавлений у поразці УкраїниВідео

11:14

Олег Винник розлютив українців своїм вчинком - що він зробив

10:54

Дизайнерська катастрофа: чого ніколи не повинно бути в стильній ваннійВідео

10:28

Дуже рідкісне в Україні: яке дівоче прізвище Олени Зеленської

10:25

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

10:24

"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

10:21

Гнити не буде: чим обробити картоплю для зберіганняВідео

10:21

"Я сумував за тобою": Трамп вперше після конфлікту "засвітився" разом з Маском

10:19

Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

Реклама
10:16

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФФото

10:12

Місяць "відкусив" частину Сонця: астрономи показали фото останнього затемнення 2025 рокуВідео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

09:54

Ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення - 225 ОШП

09:46

Ванна без смаку: 5 речей, які неприпустимі в стильному просторі

09:35

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що можна і не можна робити

09:34

Лінія фронту в Україні стала цивілізаційним кордоном з КитаемПогляд

09:14

"Зганьбився і країну підвів": путініста Шамана назвали зрадником РФ

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 вересня (оновлюється)

08:56

Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"Відео

08:48

"Панцир" ударив по своїх: у Краснодарському краї РФ ракета влучила в житловий будинок

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Джинси та біла футболка: як швидко зробити образ стильним

08:27

Як знаки зодіаку виявляють симпатію: 5 ознак того, що у вас хтось закоханий

08:19

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

08:10

У Гайтани в родині сталася трагедія

07:30

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є пораненийФото

07:12

У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідкиВідео

07:10

Хто справжній власник кота: тільки найуважніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

Реклама
06:36

РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертвиФото

06:23

Визнання Палестини: Китай готується очолити новий фронт проти СШАПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти сердечко

05:01

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

04:30

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

04:07

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війниВідео

03:30

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

01:57

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти