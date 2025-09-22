Рус
"Китаю вигідний програш України": з'явився тривожний прогноз про підтримку РФ

Олексій Тесля
22 вересня 2025, 12:50
231
Для Китаю бажаний двополярний світ (США-Китай), поділений на "сфери впливу", вважає Олександр Хара.
Китай обрав сторону підтримки у війні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Хари:

  • Для Китаю бажаний двополярний світ
  • Китай підтримує Росію, про це він відкрито заявляв

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував зближення Китаю і РФ на тлі продовження агресії проти України.

"Зустрічаючись із Путіним, Сі Цзіньпінь заявив, що "те, що ми робимо, відбувається раз на 100 років", маючи на увазі переформатування міжнародної системи - витіснення демократичних країн і побудову "багатополярного світу", - нагадав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що для Путіна цей "багатополярний світ" означає фактично три центри - США, Китай і Росія, а решта - другорядні гравці.

"Для Китаю ж бажаний або такий самий формат, або двополярний світ (США-Китай), поділений на "сфери впливу". Про це прямо говорив Сі Цзіньпінь на зустрічі з Джо Байденом у Сан-Франциско, де Сі пропонував сфери впливу", - вважає він.

/ Інфографіка: Главред

Співрозмовник зазначив, що Китай підтримує Росію, при цьому про це він відкрито заявляв ще з часів окупації Криму.

"Китаю вигідно, щоб Україна програла або, принаймні, утворився новий статус-кво, вигідний Росії. Усі ці чинники - внутрішньополітичні, економічні та геополітичні - формують теперішню позицію Китаю: бажання поширювати свій вплив, формувати нову систему міжнародних відносин, у якій його роль буде провідною, і водночас захищати свого молодшого партнера - Російську Федерацію", - додав Хара.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Хари:

Підтримка Китаю РФ: думка експерта

Олександр Хара вважає, що XXI століття стало ареною глобального суперництва між Китаєм і США. За його словами, Пекін сприймає війну в Україні як конфлікт, ініційований Заходом - нібито через прагнення втягнути Україну в НАТО, нехтуючи при цьому інтересами Росії.

Раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

Як писав раніше Главред, Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нібито Китай може зіграти роль у політичному або дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто.

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

