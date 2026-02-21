Рус
Україна допускає територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС - Welt

Віталій Кірсанов
21 лютого 2026, 07:43
Згідно з обговорюваними пропозиціями, можливою датою вступу України до ЄС називається 2027 рік.
ЄС, можливо, готовий погодитися на якнайшвидше вступ України
ЄС, можливо, готовий погодитися на якнайшвидше вступ України

Коротко:

  • Зеленському необхідний вагомий аргумент, щоб заручитися підтримкою українського суспільства
  • ЄС, можливо, готовий погодитися на якнайшвидше вступ України

Україна розглядає можливість територіальних поступок в рамках потенційної мирної угоди, якщо в обмін отримає перспективу прискореного вступу до Європейського союзу. Про це повідомляє Die Welt.

За інформацією видання, в європейських дипломатичних колах обговорюється сценарій, за яким США, виступаючи посередниками в переговорах, просувають формулу: Київ отримує гарантії безпеки і членство в ЄС, тоді як Росія встановлює контроль над Донбасом в "значній мірі" .

Джерела в Брюсселі відзначають, що президенту Володимиру Зеленському необхідний вагомий аргумент, щоб заручитися підтримкою українського суспільства в питанні можливих територіальних компромісів. У зв'язку з цим прискорена євроінтеграція могла б стати таким фактором.

Згідно з обговорюваними пропозиціями, можливою датою вступу України до ЄС називається 2027 рік. Однак дипломати вважають цей термін малореалістичним. За їхніми оцінками, більш імовірним виглядає період з 2028 по 2030 роки.

"Територіальна втрата в обмін на членство в ЄС і гарантії безпеки - схоже, це формула Трампа для вирішення війни в Україні. Але чи зможуть європейці з цим погодитися?", - йдеться в статті.

Дипломати в Брюсселі заявили, що зрозуміло, що Зеленському "потрібна справжня угода", якщо він хоче домогтися підтримки серед українського населення.

Стверджується, що таким чином ЄС, можливо, готовий погодитися на якнайшвидше вступ України.

"Але всім відомо, що такий крок неможливий в рамках упорядкованого процесу вступу. Часу просто недостатньо, і Київ, як і раніше, знаходиться в світлових роках від повноцінного вступу в рамках існуючих процедур розширення в багатьох областях, таких як корупція і верховенство права", - йдеться в повідомленні.

Перспективи вступу України до ЄС: оцінка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін вважає, що, незважаючи на критику з боку Будапешта, членство України в Європейському союзі може бути економічно вигідним для Угорщини.

На його думку, угорській економіці раціональніше мати Україну в межах Європейського союзу, включаючи простір Шенгенської зони та Єврозони, ніж на зовнішньому кордоні об'єднання. З економічної точки зору інтеграція України в ЄС здатна принести Угорщині виключно позитивні ефекти, зазначив Кузьмін.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, в той же час Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" в боротьбі з корупцією і прискорити реформи в сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського союзу і відкрити всі переговорні кластери.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Про джерело: Die Welt

Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Голлівудська акторка удостоїлася зірки на алеї слави - хто вона

