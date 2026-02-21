Чому 22 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

22 лютого не радять підмітати і мити підлогу - вважалося, що таким чином можна вимести з дому щастя і благополуччя.

У неділю, 22 лютого, православні християни вшановують знаходження мощей святих мучеників в Євгенії. Ця подія пов'язана з місцевістю Євгенія неподалік від Константинополя (сучасний Стамбул). Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 22 лютого

За часів гонінь на християн тіла постраждалих за віру таємно ховали в землі, щоб уберегти їх від наруги. Через роки, коли переслідування припинилися, на місці одного з таких поховань почали відбуватися чудеса і зцілення, що привернуло увагу віруючих.

У VII столітті за патріарха Фоми I в Константинополі були урочисто знайдені численні мощі мучеників. Пізніше, в XII столітті, імператор Андронік I Комнін розпорядився звести тут храм на згадку про мучеників і на честь святого апостола Андроніка.

Більшість знайдених святих залишилися невідомими за іменами. Однак серед них були і шановані в Церкві особистості:

Святий апостол Андронік - один із сімдесяти апостолів, згаданий апостолом Павлом у Посланні до Римлян (16:7).

Свята Юнія (Юнія) - сподвижниця Андроніка, також згадана апостолом Павлом.

Згідно з переказами, мощі були відкриті після явлення благочестивому клірику Миколаю Калліграфу, що дозволило встановити церковне шанування мучеників.

Цей день символізує торжество віри над гоніннями. Навіть якщо імена багатьох постраждалих за Христа не збереглися, їх подвиг залишається в духовній пам'яті Церкви.

Прикмети 22 лютого

Ясне небо віщує хороший урожай зернових культур.

Лід на річках і озерах ще не зійшов - весна буде пізньою.

Зайці та лисиці обережні та активні - ще чекати морозів.

Що не можна робити 22 лютого

За народними віруваннями, в цей день небажано займатися домашніми справами, які перемішують енергію будинку. Не радять прати, прасувати або вишивати, а особливо підмітати або мити підлогу - вважалося, що таким чином можна вимести з дому щастя і благополуччя.

Що можна робити 22 лютого

22 лютого, в день вшанування святих мучеників, віруючі звертаються до них з проханням про сили і терпіння, щоб з гідністю пережити всі життєві випробування. У давнину цей час використовували для підготовки до весняних польових робіт: на поля і городи вивозили добрива, готували ґрунт. Народна мудрість радить, що якщо сьогодні посадити ранню капусту на розсаду, можна розраховувати на щедрий урожай влітку.

