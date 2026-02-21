Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 22 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
21 лютого 2026, 09:28
87
22 лютого не радять підмітати і мити підлогу - вважалося, що таким чином можна вимести з дому щастя і благополуччя.
Яке 22 лютого свято
Яке 22 лютого свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 22 лютого
  • Що можна і не можна робити 22 лютого
  • Прикмети 22 лютого

У неділю, 22 лютого, православні християни вшановують знаходження мощей святих мучеників в Євгенії. Ця подія пов'язана з місцевістю Євгенія неподалік від Константинополя (сучасний Стамбул). Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 22 лютого

За часів гонінь на християн тіла постраждалих за віру таємно ховали в землі, щоб уберегти їх від наруги. Через роки, коли переслідування припинилися, на місці одного з таких поховань почали відбуватися чудеса і зцілення, що привернуло увагу віруючих.

відео дня

У VII столітті за патріарха Фоми I в Константинополі були урочисто знайдені численні мощі мучеників. Пізніше, в XII столітті, імператор Андронік I Комнін розпорядився звести тут храм на згадку про мучеників і на честь святого апостола Андроніка.

Більшість знайдених святих залишилися невідомими за іменами. Однак серед них були і шановані в Церкві особистості:

  • Святий апостол Андронік - один із сімдесяти апостолів, згаданий апостолом Павлом у Посланні до Римлян (16:7).
  • Свята Юнія (Юнія) - сподвижниця Андроніка, також згадана апостолом Павлом.

Згідно з переказами, мощі були відкриті після явлення благочестивому клірику Миколаю Калліграфу, що дозволило встановити церковне шанування мучеників.

Цей день символізує торжество віри над гоніннями. Навіть якщо імена багатьох постраждалих за Христа не збереглися, їх подвиг залишається в духовній пам'яті Церкви.

Прикмети 22 лютого

  • Ясне небо віщує хороший урожай зернових культур.
  • Лід на річках і озерах ще не зійшов - весна буде пізньою.
  • Зайці та лисиці обережні та активні - ще чекати морозів.

Що не можна робити 22 лютого

За народними віруваннями, в цей день небажано займатися домашніми справами, які перемішують енергію будинку. Не радять прати, прасувати або вишивати, а особливо підмітати або мити підлогу - вважалося, що таким чином можна вимести з дому щастя і благополуччя.

Що можна робити 22 лютого

22 лютого, в день вшанування святих мучеників, віруючі звертаються до них з проханням про сили і терпіння, щоб з гідністю пережити всі життєві випробування. У давнину цей час використовували для підготовки до весняних польових робіт: на поля і городи вивозили добрива, готували ґрунт. Народна мудрість радить, що якщо сьогодні посадити ранню капусту на розсаду, можна розраховувати на щедрий урожай влітку.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російські окупанти вночі атакували Україну: де гриміли вибухи

Російські окупанти вночі атакували Україну: де гриміли вибухи

08:22Війна
Україна допускає територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС - Welt

Україна допускає територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС - Welt

07:43Україна
У Білорусі почали розсилати повістки резервістам: що задумав Лукашенко

У Білорусі почали розсилати повістки резервістам: що задумав Лукашенко

06:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

Останні новини

10:45

Чому розсада тонка і слабка: головні помилки та як їх виправити

10:32

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

10:20

Вони швидко "зчитують" людей: три знаки зодіаку поєднують в собі генія та інтуїцію

10:10

Переведення годинників у 2026 році: чи перейде Україна на літній час

09:28

Чому 22 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
09:12

Гороскоп на завтра 22 лютого: Ракам - неприємності, Тельцям - важлива угода

08:58

Коли прийдуть гроші та почнеться яскравий роман: гороскоп на березень 2026 для БлизнюківВідео

08:42

Від - 17 до відчутних "плюсів": на Рівненщині різко зміниться погода, названа дата

08:22

Російські окупанти вночі атакували Україну: де гриміли вибухи

Реклама
07:43

Україна допускає територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС - Welt

06:10

У Білорусі почали розсилати повістки резервістам: що задумав ЛукашенкоПогляд

05:55

Відео 18+: путініста SHAMAN скасовують в РФ через скандальний ролик

05:47

Mercedes, Apple і навіть Google: які світові бренди знімають рекламу в Україні

05:23

Закуска, яку зметуть першою: рецепт помідорів під шубою за 5 хвилин

04:41

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

04:03

Не казки, а шифр: яку історію України заховав Микола Гоголь

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні пекаря за 25 секунд

03:30

Фінансовий прорив року для чотирьох знаків зодіаку: кому фортуна подасть руку

02:55

Точка неповернення близько: що відбувається з крижаним континентом і в чому небезпека

02:26

У Кремлі підбирають наступника Лукашенка: хто може зайняти місце глави БілорусіВідео

Реклама
01:57

5 побутових справ, які найщасливіші пари роблять разом: про це знають одиниці

01:43

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

01:20

Відключення електроенергії 21 лютого: дані про графіки для Києва та області

00:48

Замах на Зеленського: російські агенти жили поруч з ОП - CNN

00:00

Наліт накопичувався роками: як відмити душову лійку зсерединиВідео

20 лютого, п'ятниця
23:51

Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФВідео

22:41

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

22:35

ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

22:26

Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

22:26

Як позбутися пилу в будинку надовго: прості способи, які працюютьВідео

22:02

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

21:43

Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання

21:24

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

20:56

Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька і долю його творчої спадщини

20:45

Головоломка для геніїв: лише одиниці знайдуть рибу серед восьминогів за 45 с

20:40

Минуло 2 тисячі років і дещо вціліло: будівельники натрапили на давнє поселення

20:29

"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивствФото

20:17

І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

20:00

Пасажири літака роблять це постійно: експерт вказав на небезпеку

19:49

Три знаки зодіаку опиняться на піку успіху вже зовсім скоро - хто вони

Реклама
19:46

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

19:39

Досить терпіти затхлий запах рушників: рішення виявилося простішим, ніж думалиВідео

19:11

Будапешт заблокував кредит для Києва на 90 млрд євро - FT

19:10

Чоловік показав, як влаштований "найменший будинок": в ньому не можна стоятиВідео

19:10

Історичний момент для Угорщини: чому Орбан робить з України "ворога"Погляд

19:06

"Пригоди Бампера і Суса 2" скоро на ТЕТ: улюблений дует повертається з новими романами та авантюрами новини компанії

18:55

"Систематично знімає": українці скаржаться на комісію в ПриватБанку

18:36

Нові масивні удари РФ по Україні: у Кабміні розкрили цілі та терміни

18:25

Білосніжна ванна за лічені хвилини: один засіб прибере наліт та жовтизнуВідео

18:24

Дівчина показала свою помісь пітбуля і хаскі: як виглядає собакаВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти