Київ повертається до тимчасових графіків: коли чекати на відключення електроенергії

Побутові споживачі столиці в тимчасових графіках відключень розділені на 60 різних груп.

У Києві переходять до планових графіків відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Головне:

Київ повертається до графіків тимчасових відключень

ДТЕК повідомив про скасування в Києві екстрених відключень

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Києві, місто повертається до графіків тимчасових відключень.

Про це йдеться в повідомленні енергокомпанії ДТЕК у Telegram. Також названо заплановані терміни

"З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", – йдеться в інформації.

Вранці в неділю ДТЕК повідомив про скасування в Києві екстрених відключень, але через 5 годин вони знову були застосовані.

Зараз побутові споживачі столиці в тимчасових графіках відключень розділені на 60 груп, тоді як раніше вони ділилися на шість черг з двома підгрупами в кожній.

/ Главред

Відключення опалення в Києві: що відомо

У столиці опалення як і раніше відсутнє в сотнях житлових будинків, при цьому найбільш напружена ситуація зафіксована в Солом'янському та Печерському районах. Віцепрем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на відновлення подачі тепла після збою в енергосистемі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

