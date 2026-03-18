Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

У зв'язку з можливими змінами в енергосистемі рекомендується перевіряти час і масштаб відключень на вашій адресі.

Коли і де завтра в Україні відключатимуть електроенергію

Коротко:

9 березня в Україні з 08:00 до 21:00 будуть відключення світла

Обмеження діятимуть для всіх регіонів та промислових споживачів

Причина: наслідки ракетних атак і високий попит на електроенергію

У середу, 19 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

Причиною обмежень названо наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, а також зростання рівня споживання електроенергії через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря.

Актуальність графіків

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, а точний час та обсяг відключень за конкретною адресою потрібно уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також у компанії закликають українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Виробництво електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області були пошкоджені об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Крім того, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська можуть завдати нового удару по Києву, аналогічному тому, який стався вранці 16 березня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

