Коли почне діяти кешбек на пальне та які будуть ліміти - заява уряду

Про що йдеться у матеріалі:
- Кабмін утвердив програму "Кешбеку за пальне"
- Вона запрацює з 20 березня і буде діяти до 1 травня
Уряд затвердив програму "Кешбек на пальне", яка почне працювати на автозаправних станціях України з 20 березня. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в дописі у Telegram.
Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.
20 березня українці зможуть отримувати часткове відшкодування витрат на пальне, придбане на АЗС, що долучилися до програми. Розмір компенсації становитиме:
- 15% для дизеля,
- 10% для бензину,
- 5% для автогазу.
"Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі.Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць", - йдеться у повідомленні.
Програма діятиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку", а перелік заправок-учасників оприлюднять на офіційних ресурсах.
Вона також пояснила, що для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", виплати нараховуватимуться автоматично під час оплати карткою. Щоб приєднатися, потрібно оформити картку в банку-партнері та обрати її в застосунку "Дія" для розрахунків і отримання виплат.
Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або на підтримку українських захисників.
"Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм", - резюмує вона.
Перевірити список заправок, що беруть участь у програмі, можна на сайті "Зроблено в Україні".
Деталі програми за посиланням.
Кешбек на пальне - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні готують нові програми підтримки населення, спрямовані насамперед на допомогу пенсіонерам і тим, хто найбільше потерпає від ситуації на ринку пального. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Пізніше стало відомо, що уряд розширює програму "Національний кешбек", і тепер українці зможуть отримувати відшкодування також за купівлю пального на вітчизняних АЗС. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Водночас, за прогнозом засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, протягом тижня ціни на пальне в Україні й надалі зростатимуть: дизель може подорожчати ще приблизно на 6 гривень за літр, бензин — на 3–4 гривні, а автогаз — на 2–3 гривні.
Інші новини:
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред