Новий російський наступ обернувся рекордним успіхом ЗСУ - деталі від Міноборони

Росіяни намагалися скористатися туманом для наступу на Запорізькому напрямку, проте українські військові успішно відбили атаки, вказали в Міноборони.

Новий російський наступ обернувся рекордним успіхом ЗСУ

Сили оборорони України 17 березня змогли завдати найбільших втрат російським окупаційним військам з початку 2026 року. Всього, в рамках ворожого наступу було ліквідовано 1710 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

В Міністерстві оборони повідомили, що російські окупанти намагалися використати туман для наступу на кількох ділянках фронту, зокрема в Запорізькій області.

Сили оборони були готові до атак, внаслідок чого ворог за добу зазнав втрат — 1710 осіб убитими та пораненими, що підтверджено відеозаписами.

"Українські бойові порядки не були ніде прорвані", - вказали в Міноборони.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, РФ розпочала весняно-літню наступальну кампанію на Донеччині та в Запорізькій області, проте вже за перші півтори доби зазнала значних втрат — понад 900 військових. Попри густий туман, який мав забезпечити прикриття, українські захисники разом із підрозділами безпілотних систем зірвали атаки противника на всіх напрямках. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Водночас експерти вважають, що головний акцент ворог може змістити на інші ділянки фронту. Зокрема, військовий експерт Василь Пехньо зазначив, що ключовим напрямком під час весняно-літньої кампанії для російських військ залишатиметься Донеччина, особливо район агломерації Слов’янськ — Краматорськ, де активність триває ще з кінця минулого року.

Крім того, російські війська намагаються встановити контроль над окремими населеними пунктами в Сумській області. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи спроби противника створити так звану буферну зону на цьому напрямку.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

