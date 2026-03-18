Погода різко зміниться: де в Україні випаде сніг та вдарить приморозок

Погода в Черкаській області у першій половині березня характеризувалася підвищеними температурами та значним дефіцитом опадів. Бездощовий період триває вже 21–26 днів. Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
За його словами, поблизу земної поверхні утримується високий атмосферний тиск, але у середніх та верхніх шарах сформувався висотний циклон.
"Тому холодне нестійке повітря змінило уже звичний для березня сонячний та теплий характер погоди. Найближчої ночі можливий мокрий сніг, який завтра вдень перейде у невеликий дощ. Температура впродовж доби 2-7° тепла", - повідомив він.
Прогноз погоди 20-21 березня
У п’ятницю та суботу, 20–21 березня, істотних опадів не очікується, температура вночі близько 0°, вдень підніметься до 6–11°, що створює комфортні весняні умови.
Прогноз погоди 22 березня
У неділю, 22 березня, прогнозується нестійка, переважно хмарна погода з невеликим дощем, температура в межах 4–9° тепла.
Коли в Україну повернеться тепло
За даними чисельних моделей, з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть принести опади у різних фазах, зокрема мокрий сніг.
"А ми пам’ятаємо, що березень у наших широтах такий і нинішні синоптичні процеси тому сприяють. Тому робити остаточні висновки щодо характеру березня наразі передчасно. Тому, помірне наростання тепла корисне, але чекаємо вже справжнього", - резюмує він.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що період тривалої сонячної та сухої погоди, який спостерігався в Україні на початку березня, поступово завершується.
За його прогнозом, уже на початку тижня очікується збільшення хмарності, а також зниження атмосферного тиску і температури повітря.
Він також повідомив, що під впливом слабкоактивних атмосферних фронтів у деяких регіонах можливі незначні опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Житомирщині в найближчі дні утримається спокійна й суха погода, проте температура поступово знижуватиметься. За словами представниці обласного гідрометцентру Катерини Ткачук, атмосферні фронти наразі проходять осторонь регіону, тому суттєвих змін у погоді не прогнозується.
Загалом цей тиждень в Україні відзначається прохолодною погодою. Синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що справжнього весняного потепління поки чекати не варто.
Тим часом у Харкові вранці 18 березня оголосили підвищений рівень небезпеки через погодні умови. Відповідне попередження поширюється як на місто, так і на область.
Інші новини:
- Кремль готує нові виклики: у розвідці США розкрили плани РФ щодо України
- Коли почне діяти кешбек на пальне та які будуть ліміти - заява уряду
- Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
