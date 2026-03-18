Російська співачка подала заяву на отримання українського громадянства

Коротко:
- З якими труднощами зіткнулася співачка
- Що вона розповіла про процедуру
Російська співачка і колишня солістка групи YUKO Юлія Юріна подала документи на отримання українського громадянства.
За словами артистки, як вона власне й написала на своїй сторінці в Instagram, документи на зміну громадянства у неї прийняли 17 березня цього року. Однак скільки їй доведеться чекати, так і залишилося загадкою.
"17 березня 2026 року у мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки тепер його чекати - невідомо. Тепер ці документи повинні опрацювати, подати мою заяву президенту України, щоб він її погодив і підписав. У разі позитивного рішення десь через рік я можу отримати документи", - розповіла вона.
Виконавиця написала, що отримати громадянство України не так просто і їй доведеться скласти іспит. "Підписала зобов'язання скласти іспит з Конституції та історії України. Буду складати. Раптом що, то вітати ще нема з чим. Я лише подала документи, у мене їх тільки прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і коли мені вже вручать пластикову картку, коли я складу іспити", — каже вона.
Справжнє ім'я артистки - Юлія Юріна, вона родом з РФ. У 2012 році Юріна переїхала в Україну, де співає українською, розвиває народний фольклор, займається волонтерством і категорично засуджує вторгнення терористичної Росії в Україну.
Зазначимо, як повідомляв Главред, Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і потрапила в неприємний судовий розгляд, більше не є улюбленицею глядачів Росії.
Напередодні російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.
Про особу: співачка YUKO
YUKO (Юлія Юріна) — українська співачка, фольклористка та авторка пісень, яка здобула популярність як солістка електро-фолк-гурту YUKO
Учасниця шоу "Голос країни", резидент лейблу Masterskaya. У творчості поєднує автентичний український фольклор із сучасною електронною музикою. З 2021 року розпочала сольний проєкт ЮЮ.
