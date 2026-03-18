Російська співачка подала заяву на отримання українського громадянства

Російська співачка YUKO подала документи на отримання українського громадянства.

Співачка YUKO подала документи на отримання громадянства України / Колаж Главред, фото Instagram/yukoua

Російська співачка і колишня солістка групи YUKO Юлія Юріна подала документи на отримання українського громадянства.

За словами артистки, як вона власне й написала на своїй сторінці в Instagram, документи на зміну громадянства у неї прийняли 17 березня цього року. Однак скільки їй доведеться чекати, так і залишилося загадкою.

"17 березня 2026 року у мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки тепер його чекати - невідомо. Тепер ці документи повинні опрацювати, подати мою заяву президенту України, щоб він її погодив і підписав. У разі позитивного рішення десь через рік я можу отримати документи", - розповіла вона.

Співачка Yuko намагається отримати громадянство України / Скріншот Instagram/yurina_yuyu

Виконавиця написала, що отримати громадянство України не так просто і їй доведеться скласти іспит. "Підписала зобов'язання скласти іспит з Конституції та історії України. Буду складати. Раптом що, то вітати ще нема з чим. Я лише подала документи, у мене їх тільки прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і коли мені вже вручать пластикову картку, коли я складу іспити", — каже вона.

Співачка YUKO складатиме іспит / Фото Instagram/yurina_yuyu

Справжнє ім'я артистки - Юлія Юріна, вона родом з РФ. У 2012 році Юріна переїхала в Україну, де співає українською, розвиває народний фольклор, займається волонтерством і категорично засуджує вторгнення терористичної Росії в Україну.

Про особу: співачка YUKO YUKO (Юлія Юріна) — українська співачка, фольклористка та авторка пісень, яка здобула популярність як солістка електро-фолк-гурту YUKO Учасниця шоу "Голос країни", резидент лейблу Masterskaya. У творчості поєднує автентичний український фольклор із сучасною електронною музикою. З 2021 року розпочала сольний проєкт ЮЮ.

