Російська співачка подала заяву на отримання українського громадянства

Олена Кюпелі
18 березня 2026, 20:16оновлено 18 березня, 20:52
Російська співачка YUKO подала документи на отримання українського громадянства.
Російська співачка і колишня солістка групи YUKO Юлія Юріна подала документи на отримання українського громадянства.

За словами артистки, як вона власне й написала на своїй сторінці в Instagram, документи на зміну громадянства у неї прийняли 17 березня цього року. Однак скільки їй доведеться чекати, так і залишилося загадкою.

"17 березня 2026 року у мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки тепер його чекати - невідомо. Тепер ці документи повинні опрацювати, подати мою заяву президенту України, щоб він її погодив і підписав. У разі позитивного рішення десь через рік я можу отримати документи", - розповіла вона.

Виконавиця написала, що отримати громадянство України не так просто і їй доведеться скласти іспит. "Підписала зобов'язання скласти іспит з Конституції та історії України. Буду складати. Раптом що, то вітати ще нема з чим. Я лише подала документи, у мене їх тільки прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і коли мені вже вручать пластикову картку, коли я складу іспити", — каже вона.

Справжнє ім'я артистки - Юлія Юріна, вона родом з РФ. У 2012 році Юріна переїхала в Україну, де співає українською, розвиває народний фольклор, займається волонтерством і категорично засуджує вторгнення терористичної Росії в Україну.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і потрапила в неприємний судовий розгляд, більше не є улюбленицею глядачів Росії.

Напередодні російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.

Про особу: співачка YUKO

YUKO (Юлія Юріна) — українська співачка, фольклористка та авторка пісень, яка здобула популярність як солістка електро-фолк-гурту YUKO

Учасниця шоу "Голос країни", резидент лейблу Masterskaya. У творчості поєднує автентичний український фольклор із сучасною електронною музикою. З 2021 року розпочала сольний проєкт ЮЮ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

