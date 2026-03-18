Кремль готує нові виклики: у розвідці США розкрили плани РФ щодо України

Габбард зазначає, що Москва продовжить затяжну війну доти, доки не досягне власних стратегічних цілей.

Директор нацрозвідки США попереджає про військові та невійськові виклики Росії

Країна-агресорка Росія, ймовірно, продовжить вести війну на виснаження проти України до досягнення власних цілей, заявила директор національної розвідки США Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки.

За її словами, Москва протягом останнього року "зберігала перевагу" у війні проти України.

"Під егідою США тривають переговори між Москвою і Києвом. До досягнення мирної угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести затяжну виснажливу війну доти, доки не вважатиме свої цілі досягнутими", — наголосила Габбард.

Вона також зазначила, що Росія може кидати виклик інтересам США як "військовими, так і невійськовими методами".

"Найбільша загроза з боку Росії — потенційна ескалація в конфлікті, зокрема в Україні, або новий конфлікт, який призведе до прямих сутичок, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї", — додала директор нацрозвідки США.

Як повідомляв Главред, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі знайшли "винних" у тому, що Україна і РФ не можуть домовитися про завершення війни. Причина нібито криється в європейських країнах.

Крім того, в Кремлі продовжують заявляти про готовність до переговорного врегулювання війни, але вважають, що Україна до цього не готова.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що повернення помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Мединського до переговорного процесу свідчить про справжнє ставлення Росії до питання миру.

Про персону: Тулсі Габбард Тулсі Габбард — американська політична діячка та підполковник резерву армії США, яка з 12 лютого 2025 року обіймає посаду Директора національної розвідки США. Колишня демократка, що перейшла до Республіканської партії. Wikipedia.

