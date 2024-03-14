"Катастрофа для Європи": Кочетков розкрив наслідки поглинання України Росією

Москва вимагатиме участі українців у військових формуваннях Росії, якраз спрямованих проти Європи.

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Олександр Кочетков спрогнозував загрози через поглинання України Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ, ua.depositphotos.com

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков розповів про катастрофічні наслідки для країн Заходу, якщо країна-агресор Росія захопить Україну та візьме її під свій контроль.

За його словами, якщо уявити такий негативний розвиток подій, то "Україна стане найбільш активною бойовою частиною російської агресивної недоімперії".

Кочетков вважає, що Москва вимагатиме участі українців у військових формуваннях Росії, якраз спрямованих проти Європи.

"Якщо Росія зможе поглинути Україну, то замість пояса безпеки буде пояс загроз для Європи (...) Тут для них біда, тому що Україна та Росія накопичили фантастичний бойовий досвід, у них є озброєння, розуміння, як воювати, і вони вміють воювати", - сказав Кочетков в інтерв'ю Главреду.

"Якщо, не дай Боже, Україна опиниться під керівництвом Росії, це буде жах і для країн Балтії, і для Польщі, і для інших європейських країн. Це буде просто катастрофа", - додав він.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим:

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Напад РФ на країни НАТО - ризики

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що країна-агресор Росія може здійснити напад на якусь із країн Північноатлантичного альянсу, найбільший ризик є для Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії. Крім цього, у зоні ризику також перебуває Молдова.

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття. Країна-агресор нарощує війська на кордонах НАТО.

Країни Балтії готуються до відбиття нападу Росії - вони вирішили побудувати лінію оборони з бункерів. Як вважають естонські журналісти, рубежі мають затримати потенційного противника до прибуття основних сил НАТО.

Данія отримала дані про загрозу нападу Росії на країну НАТО. За словами міністра оборони Лунда Поульсена, агресія Москви можлива вже протягом 3-5 років.

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