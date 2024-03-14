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Росія може відновити наступ: в ISW назвали напрямок

Анна Ярославська
14 березня 2024, 07:41
Окупанти хотіли просуватися далі на захід від Авдіївки, однак ЗСУ створили важкодоступну для прориву лінію оборони.
ВСУ
РФ може відновити наступ на захід від Авдіївки в найближчій перспективі / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Російські окупанти можуть відновити наступ у районі Авдіївки, хоча на початку березня Сили оборони України змогли закріпитися на захід від міста і уповільнити просування ЗС РФ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 13 березня.

Експерти ISW зазначають, що війська РФ чотири місяці намагалися окупувати Авдіївку. Вдалося їм це зробити 17 лютого. Після цього окупанти підтримували відносно високий темп наступальних дій у цьому районі, щоб використати тактичні можливості, які в них з'явилися після захоплення міста.

За словами аналітиків, уже до кінця лютого ЗС РФ змогли досягти швидких тактичних успіхів. Окупанти хотіли просуватися далі на захід, проте ЗСУ створили важкодоступну для прориву лінію оборони.

відео дня

На початку березня ЗСУ сповільнили просування окупантів на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.

У ISW заявили, що ЗС РФ хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".

"Російське військове командування, ймовірно, планує продовження наступальних дій підрозділів ЦВО поблизу Авдіївки в найближчій та середньостроковій перспективі", - йдеться у звіті.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Наступ армії РФ

Військовий експерт Сергій Кузан заявив, що Росія активізувала наступальні операції одразу на кількох напрямках. Ворог найближчими тижнями намагатиметься досягти максимального для себе успіху на фронті.

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що наступ російських окупантів видихається. Окупантам не вистачає сил, щоб рухатися вперед. Водночас вони намагаються захопити ще одне місто і стягують туди резерви. Зокрема, росіяни перекидають війська з Куп'янського напрямку і відправляють їх під Вугледар.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Росія готує новий наступ у Запорізькій області.

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