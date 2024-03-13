Засуджених хочуть відправити на війну: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення засуджених для служби за контрактом.

https://glavred.net/ukraine/osuzhdennyh-hotyat-otpravit-na-voynu-v-rade-zaregistrirovali-zakonoproekt-10549847.html Посилання скопійоване

Засуджені можуть поповнити лави ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

У середу, 13 березня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який передбачає звільнення засуджених від відбування покарання, щоб вони могли вступити на військову службу за контрактом. Про це вказано на сайті парламенту.

Проєкт закону №11079 передбачає внесення змін до законодавства, які надають засудженим можливість умовно-дострокового звільнення за умови, що вони підуть служити у Збройні Сили.

Повний текст законопроєкту поки що не оприлюднили на сайті Верховної Ради.

відео дня

Раніше Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що тисячі засуджених висловили бажання служити на фронті та допомагати у звільненні територій від окупантів. За його словами, стосовно законопроєкту виникали суперечки між командуванням та владою щодо умов мобілізації та категорій засуджених, які підлягають призову. Військові вимагали обмежити призов деяких категорій, також не всі командири готові приймати у свої ряди засуджених.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну і вчиняв злочини, пов'язані з виконанням свого військового обов'язку. Вони таких громадян, які неналежно виконували обов'язок, повертати до лав Збройних сил не хочуть. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти державності", - розповів міністр юстиції.

Малюська зазначив, що, ймовірно, з ув'язнених буде сформовано окремі військові загони.

"Скоріш за все це будуть окремі загони. Але в будь-якому випадку лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як із цим працювати, отримають відповідні підрозділи", - додав міністр.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що на початку війни вже було помилувано близько 300 засуджених, які приєдналися до ЗСУ. При цьому, важливо розуміти, що в Україні "поза радарами" ТЦК перебувають громадяни, у яких колись була судимість, кількість таких людей сягає 50 000.

Також чоловіки з умовними термінами покарання підлягають мобілізації в Україні, заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Він наголошує, що умовний термін не виключає служби в Збройних силах України.

Раніше міністр юстиції Олена Висоцька повідомила, що розглядається можливість відправки засуджених осіб на фронт. Українське законодавство наразі забороняє залучати людей з судимістю до ЗСУ, проте пропозиції щодо змін у законодавстві вже розглядаються в комітетах Верховної Ради України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.