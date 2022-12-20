Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам забороняється виїзд за кордон, проте в цих нормах є деякі винятки.

Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни: детальне пояснення / колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com

Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам забороняється виїзд за кордон. Однак, як повідомляє портал Обозрєватєль, є виняток для деяких категорій людей.

Кому можна виїжджати за кордон під час війни?

Список категорій чоловіків, яким зараз дозволяють виїзд за кордон, досить широкий. Серед них, наприклад, є особи з інвалідністю. Але їм для перетину кордону при собі потрібно мати посвідчення, що підтверджує такий статус.

Виїжджати також можуть ті, хто має дружину з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України – але потрібно свідоцтво про шлюб і документи про інвалідність.

Можуть виїхати особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України. Ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю I або II групи та супроводжує їх для виїзду за межі України.

Крім того, можуть виїжджати батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також - батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи.

Дозволено виїзд і тим людям, яким за медичними показниками потрібен постійний догляд. Також можуть виїжджати опікуни осіб з інвалідністю.

Можна виїжджати волонтерам і працівникам транспорту, водіям, що перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги. Крім того, водіям транспортних засобів компаній, що займаються міжнародними перевезеннями вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

За кордон можна їхати для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден. Може виїжджати також авіаційний персонал - у відрядження або на навчання.

Крім того, перетинати кордон можуть спортсмени, які входять до складу національних збірних команд України. Також дозволяють виїжджати тренерам спортивних клубів і фахівцям суміжних спеціальностей. Можуть виїжджати і трудівники культури - якщо вони отримали відповідний дозвіл Мінкульту.

Мобілізація в Україні

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в листопаді говорила, що в Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може статися через три причини - потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень і проведення ротації.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – закличуть людей певних спеціальностей.

Інші новини: