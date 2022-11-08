"В Україні оголошена часткова мобілізація": Резніков епічно потролив росіян

Міністр оборони України відповів на маячню постдепу РФ при ООН Василя Небезі.
Міністр оборони України Олексій Резніков потролив постійного представника Росії при ООН Василя Небензю, який нещодавно заявив, що Україна може поширюватися комарів, заражених небезпечними вірусами.
У своєму Twitter він зазначив, що в Україні почалася мобілізація, але мобілізувати будуть не українців.
"В Україні оголошена часткова мобілізація, в рамках якої планується призвати близько 300 000 комарів. Проект носить робочу назву "москіти проти московитів", - написав Резніков.
Нагадаємо, раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя виступив з доповіддю про діяльність біолабораторій США на території України. За його словами, РФ отримала "пакет документів", в яких мова йде про вивчення поширення "небезпечних інфекцій" через мігруючих птахів, кажанів і комарів.
Також у Росії говорили про "бойових українських гусей". Це сталося після того, як у Херсонській області російський літак зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей. Очевидно, що кілька птахів мимоволі встали на шляху російської військової машини. Однак у РФ ця подія і стала основою для пропаганди.
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