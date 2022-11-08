"В Україні оголошена часткова мобілізація": Резніков епічно потролив росіян

Резніков епічно потролив росіян / Фото facebook.com/reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков потролив постійного представника Росії при ООН Василя Небензю, який нещодавно заявив, що Україна може поширюватися комарів, заражених небезпечними вірусами.

У своєму Twitter він зазначив, що в Україні почалася мобілізація, але мобілізувати будуть не українців.

"В Україні оголошена часткова мобілізація, в рамках якої планується призвати близько 300 000 комарів. Проект носить робочу назву "москіти проти московитів", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя виступив з доповіддю про діяльність біолабораторій США на території України. За його словами, РФ отримала "пакет документів", в яких мова йде про вивчення поширення "небезпечних інфекцій" через мігруючих птахів, кажанів і комарів.

Також у Росії говорили про "бойових українських гусей". Це сталося після того, як у Херсонській області російський літак зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей. Очевидно, що кілька птахів мимоволі встали на шляху російської військової машини. Однак у РФ ця подія і стала основою для пропаганди.

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