Мобілізація в Україні: що буде після нового року і хто не підлягає призову

Збільшення кількості призовників в Україні проводитимуть залежно від ситуації на фронті. У лавах ЗСУ потрібні стрілки, зв'язківці, шифровщики.

Поки що нова хвиля мобілізації в Україні не планується / Фото 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Мобілізація в Україні продовжена до 19 лютого 2023 року, але нових її хвиль не передбачається. Збільшення кількості призовників проводитимуть за планом і залежно від ситуації на фронті.

На даний момент жодного посилення призову до лав Сил оборони після Нового року не планується. В цілому, в Україні знизилася кількість людей, які підлягають призову в рамках загальної мобілізації.

"З 24 лютого цього року йде мобілізація у нас. Вона оголошена указом президента, і навіть з самого початку жодних її хвиль не було. Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано в рамках мобілізації, потім постійно знижувалися показники і зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку", - заявив під час брифінгу 19 грудня начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Obozrevatel.

За його словами, збільшення призовників залежить від ситуації на фронті. Але всі ці показники за кількістю особового складу планові та прораховуються Генеральним штабом.

"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Всі ці фактори, що мають вплив, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація й там призвано від 200 до 300 тисяч громадян, врахований. Тому зараз ми працюємо згідно з планом, і жодних хвиль не передбачається", – запевнив Горбач.

Військовий додав, що можливо будуть якісь коригування в планах у 2023 році, тому що "мобілізація - це дуже складна система і просто так за результатами сьогоднішнього дня Україна не може вже завтра призвати до війська більше людей".

Яких спеціальностей сьогодні потребує ЗСУ

У лавах Збройних сил України потрібні стрілки, зв'язківці, шифрувальники.

В першу чергу мобілізують тих, хто має військовий досвід та участь в АТО/ООС. Також беруть в армію й громадян, які не були в армії, але вони проходять навчання в центрах не менше місяця.

Хто не підлягає мобілізації в Україні

Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки у віці 18-60 років. При цьому не підпадають під призов громадяни:

які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я або віком;

які постійно доглядають за особами, які потребують турботи;

багатодітні чоловіки і жінки, на вихованні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки та одинокі матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;

чоловіки та жінки в статусі опікунів і прийомних батьків хоча б однієї неповнолітньої дитини.

Крім цього, не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:

неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А;

неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи;

повнолітня (18-23 роки) дитина з інвалідністю I або II групи.

Також не можуть мобілізувати:

жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра) загинули або знкили безвісти при участі в бойових діях;

жінок і чоловіків, які мають неповнолітню дитину і чоловіка (дружину), що проходять військову службу. Ця категорія була додана після набуття чинності в квітні закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім того, не можуть призвати здобувачів професійної вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.

Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову. Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені в оборону країни), а також антикорупційних органів.

Мобілізація в Україні

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в листопаді говорила, що в Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може статися через три причини - потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень та проведення ротації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – мобілізують людей певних спеціальностей.

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