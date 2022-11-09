Чи буде додаткова мобілізація в Україні: у Міноборони пояснили ситуацію

Додаткової мобілізації в Україні поки не буде - Маляр / Колаж Міноборони, УНІАН

В Україні поки не планують проводити додаткову військову мобілізацію. Однак все залежить від ситуації на фронті. ЗСУ укомплектовані на достатньому рівні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що додаткової мобілізації в Україні поки не буде. Війська укомплектовані.

Але все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв.

"Але ми всі повинні усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", - підкреслила Ганна Маляр.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті.

Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

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