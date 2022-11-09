Чи буде додаткова мобілізація в Україні: у Міноборони пояснили ситуацію

В Україні продовжує йти війна, потрібно готуватися до різних подій і всіляких сценаріїв, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
В Україні поки не планують проводити додаткову військову мобілізацію. Однак все залежить від ситуації на фронті. ЗСУ укомплектовані на достатньому рівні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що додаткової мобілізації в Україні поки не буде. Війська укомплектовані.
Але все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв.
"Але ми всі повинні усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", - підкреслила Ганна Маляр.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.
Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.
8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.
Законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті.
Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.
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