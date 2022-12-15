Ротація військ і додатковий призов: у Зеленського пояснили ситуацію з мобілізацією в Україні

Додаткова мобілізація в Україні може бути оголошена, якщо в Міноборони вважатимуть, що таке рішення обумовлено військовою ситуацією, сказав Михайло Подоляк.

Потреби в додатковій мобілізації в Україні наразі немає - Подоляк / Колаж Офіс президента, УНІАН

В Україні вистачає людей на фронтах і в територіальній обороні. Але якщо в Міноборони вирішать, що ситуація змінилася, можливо, буде проведена додаткова мобілізація у вигляді призову людей певних спеціальностей. До того ж потрібна ротація військ – бійці, які по 8-9 місяців перебувають на передових позиціях, повинні отримати відпочинок. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що на даний момент людей у військах вистачає. Але якщо в армії і Міноборони ухвалять рішення про поповнення сил, може знадобитися додаткова комплектація військ. Під час додаткової мобілізації можуть призвати людей певних військових спеціальностей.

Також чиновник зазначив, що потрібно проводити ротацію військ. Бійці, які довго перебувають на передових позиціях, потребують відпочинку.

"Хлопці, які знаходяться по 8-9 місяців на передньому краї, повинні отримати ротацію", - сказав Подоляк.

Також він підкреслив, що не слід нагнітати обстановку – на вулицях нікого не хапатимуит. Але якщо людина змінила місце проживання і переїхала до іншого міста, їй потрібно буде встати на військовий облік.

Мобілізація в Україні

У листопаді заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Україні наразі не планують проводити додаткову мобілізацію, оскільки ЗСУ укомплектовані на достатньому рівні. Однак все залежить від подальшого розвитку ситуації на фронті.

14 грудня Маляр розповіла про те, що питання проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті.

Вона зазначила, що складно прогнозувати подальшу обстановку і назвала три причини, через які можуть оголосити нову хвилю - потреби ЗСУ в нових військових у зв'язку з втратами, відновлення бійців, які отримали поранення і проведення ротації.

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