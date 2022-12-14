У Міноборони анонсували додаткову мобілізацію в Україні та назвали терміни

Ганна Маляр назвала кілька причин, які будуть обумовлювати нову хвилю мобілізації в Україні.

В Україні анонсували нову хвилю мобілізації / УНІАН

У Міністерстві оборони розповіли про майбутню нову хвилю мобілізації в Україні.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, наступна хвиля мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті. Про це вона розповіла в ефірі 1+1.

За її словами, після нового року про це говоритимуть публічно.

Заступник міністра оборони назвала кілька причин, які будуть обумовлювати нову хвилю мобілізації в Україні:

компенсація втрат у Збройних силах України;

відновлення тих військових, які отримали поранення;

заміна воюючих з початку війни.

"Є потреба у відновленні військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, бо мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати і потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – додала Маляр.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки - заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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