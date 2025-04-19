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Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину

Марія Николишин
19 квітня 2025, 13:28
682
Головна причина можливого відключення світла - вивід атомних блоків в ремонт.
Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину
Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Ключові тези:

  • В Україні можуть запровадити відключення світла влітку
  • Є 4 фактори, які можуть на це вплинути
  • Влітку можуть бути в ремонті 3-4 атомних блоки

Наразі в Україні енергетична система не має значних навантажень ні через спеку, ні через холод. Однак, відключень світла, схоже, не уникнути. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Київ24.

За його словами, є 4 фактори від яких залежить ситуація в енергосистемі України.

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Зокрема, перший, основний фактор — це насамперед вивід атомних блоків в ремонт.

"Одночасно влітку можуть бути в ремонті 3-4 блоки, а це означає, що понад 3 ГВт в нас не буде додатково в системі. Це серйозна проблема", - наголосив він.

Другий фактор, який вплине на ситуацію — це температурний режим. Від нього залежить наскільки буде навантажена система.

Третім фактором експерт назвав той момент, наскільки зможе адміністрація США змусити Росію не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас, четвертий чинник впливатиме на стан енергосистеми — це можливість імпорту електричної енергії в разі дефіциту.

Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину
Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Ситуація зі світлом - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні обʼєкти. За його словами, минулий рік був найважчим для української енергосистеми, адже у 2022-2023 роках ворог починав бити по енергетичних об’єктах орієнтовно з жовтня, а у 2024 році удари почалися з березня і тривали весь рік.

Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що українцям у 2025 році варто очікувати підвищення ціни на електроенергію та природній газ.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

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