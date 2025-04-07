Українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло: яка причина

Скільки потрібно заплатити за повторне підключення до електромережі.

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Хто може отримати додатковий рахунок за світло / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українці можуть отримати додатковий рахунок на майже 4 000 гривень за повторне підключення до електромережі

Це відбудеться у разі недопуску комунальників до лічильників або проблем з договором

Частина українців може зіткнутись з додатковими витратами на електроенергію. Про це пише видання На пенсії.

Так, окрім оплати за використану електроенергію, українці можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень.

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Зазначається, що споживачі ризикують залишитися без електроенергії не лише через несвоєчасну оплату рахунків, а й з інших причин.

Зокрема, у низці випадків споживачам доведеться самостійно оплачувати повторне підключення до електромережі, що обійдеться у 3 950 гривень.

У яких випадках можливе відключення електроенергії

Відключення електроенергії у 2025 році можливе у разі:

недопуску комунальників до лічильників для перевірки;

завершення терміну дії, розірвання або відсутності договору між споживачем і оператором системи розподілу чи постачальником.

Варто додати, що процес відновлення електропостачання займе від трьох до п’яти днів. Щоб уникнути зайвих витрат і незручностей, комунальники рекомендують своєчасно виконувати всі вимоги.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що українцям у 2025 році варто очікувати підвищення ціни на електроенергію та природній газ.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Водночас, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що для України важливо перейти до реальних ринкових тарифів, при цьому забезпечивши адресні субсидії для тих, хто потребує допомоги.

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