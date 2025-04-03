За газ і світло доведеться платити більше: коли може зрости ціна

Ціни на електроенергію та газ можуть зрости – експерт розповів, коли це може статися.

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За газ і світло можливо доведеться платити більше/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основні тези Андрія Закревського:

Вартість електроенергії та газу може зрости вже цього року

Ситуація на енергетичному ринку вимагає активних дій уже зараз

Українцям у 2025 році варто очікувати підвищення ціни на електроенергію та природній газ.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначає, що ситуація на енергетичному ринку потребує активних дій уже зараз.

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"Від завтрашнього дня треба займатися імпортом, треба закінчити ситуацію з Укрнафтобурінням і Smart Energy. Тому що нам знадобиться кожен куб природного газу і треба очікувати цього року збільшення цін на електроенергію, яке давним-давно затягувалося. І на газ", – сказав Закревський.

За його словами, багато проблем може вирішити відкриття енергетичного ринку.

"Найпростіше, що може бути, – це просто треба вже переходити на відкритий ринок. Тоді держава змогла б з себе звантажити взагалі ці зобов’язання на рахунок закупівлі газу і так далі. Люди не ідіоти, вони бачать різницю в ціні на газ і на газоелектричну генерацію, просто треба дати можливість спокійно торгувати", – зазначив Закревський.

Експерт закликав дозволити приватним компаніям експортувати газ та підключатися до електромереж. За його словами, приватним компаніям варто дозволити "спокійно підключатися до сіток електроенергії, тоді ми все переможемо".

Він додав, що в Україні продовжує зберігатися сталий дефіцит потужності – близько 4 ГВт. Проте, за його словами, споживачі поступово адаптуються.

"Навіть цієї зими, як я і передбачав, ми пристосовуємося, починаємо менше створювати піки і гарно пройшли цей осінньо-зимовий період", – сказав експерт.

Раніше стало відомо, кому з українців відключатимуть світло за борги – гендиректор YASNO дав відповідь. Постачальник зацікавлений у тому, щоб отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити споживача.

Також раніше Главред розповідав, що як законно зменшити платежі за комунальні послуги. Українці можуть значно зменшити витрати на комуналку.

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Хто такий Андрій Закревський Андрій Закревський - експерт з питань енергетики. Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал". Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі. Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

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